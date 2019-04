Atletico Madrid offenbar an Aaron Martin vom FSV Mainz 05 interessiert

Atletico Madrid will einem Bericht von fussballtransfers.com zufolge Aaron Martin vom FSV Mainz 05 verpflichten. In seinem Vertrag soll laut der Bild eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verankert sein. Spanische Medien schreiben von 15 Millionen Euro, die Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder jedoch bereits dementierte.

Nach dem Verkauf von Lucas Hernandez an den FC Bayern München will Atletico-Trainer Diego Simeone angeblich einen neuen Linksverteidiger holen. Für die nächste Saison steht bisher nur Filipe Luis im Kader, der mit dem BVB in Verbindung gebracht wird.

Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder sieht bei einem möglichen Verkauf des Spaniers keinen Grund zur Panik. "Ich bin da völlig entspannt", sagte Schröder.

Aaron Martin kam vor der Saison per Leihe von Espanyol Barcelona und hat seitdem 26 Ligaspiele bestritten. Im November verpflichteten ihn die Mainzer für sechs Millionen Euro fest.