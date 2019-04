Primera Division heute live: Valencia gegen Real Madrid im TV, Livestream und Liveticker

Am 30. Spieltag der Primera Division ist Real Madrid in Valencia gefordert. Hier auf SPOX gibt es alle Infos, wann und wo das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann.

Es ist für Real Madrid der letzte verbliebene Wettbewerb in dieser Saison und auch wenn der Titel kaum noch möglich ist, soll ein versönliches Ende in der Liga erspielt werden. Mit dem FC Valencia steht dabei heute ein schweres Auswärtsspiel beim aktuell Sechsten der Tabelle an.

Primera Division: Real Madrid im Aufschwung

Seit der Rückkehr von Zinedine Zidane ist in der spanischen Hauptstadt etwas Ruhe eingekehrt. Aus den vergangenen drei Ligaspielen konnten neun wichtige Punkte mitgenommen und Platz drei gefestigt werden. Nach den herben Pleiten gegen Barcelona und Ajax war das Balsam für die königliche Seele. Dennoch wird man nur noch mit einem Wunder in den Titelkampf eingreifen können, da die Katalanen bereits mit zwölf Punkten Vorsprung weit enteilt sind.

Die vergangenen 5 Spiele von Real Madrid:

Tag Datum Liga Heim Ergebnis Gast Sa 02.03.19 La Liga Real Madrid 0:1 FC Barcelona Di 05.03.19 Champions League Real Madrid 1:4 Ajax Amsterdam So 10.03.19 La Liga Real Valladolid 1:4 Real Madrid Sa 16.03.19 La Liga Real Madrid 2:0 Celta de Vigo So 31.03.19 La Liga Real Madrid 3:2 Huesca

Zinedine Zidane vor Valencia mit Torwart-Ansage

In der Pressekonferenz vor dem 30. Spieltag hat sich Zidane nur kurz über die Diskussion "Navas oder Courtois" geäußert. Für die nächste Saison stellte er dabei klar: "Es hängt davon ab, welche Torhüter ich haben werde. Das Thema wird für die nächste Saison aber klar sein, es wird keine Debatte geben. Das ist sicher."

Zu dem heutigen Gegner meinte der Erfolgs-Coach: "Nach dem Huesca-Spiel habe ich gesagt, dass wir personelle Veränderungen vornehmen werden. Und dabei bleibt es auch. Wir wollen dort ein gutes Spiel machen. Es ist ein schönes Spiel, auf das die Spieler Lust haben - auch wenn etwas spät angestoßen wird." Erst um 21.30 wird in Valencia der Ball rollen.

La Liga: FC Valencia in guter Form

Der FC Valencia wird ein harter Brocken für die Hauptstädter werden. Von den letzten fünf Partien hat Valencia kein Einziges verloren und steht nicht nur auf Platz sechs der spanischen Liga, sondern zudem auch im Viertelfinale der Europa League. Dort treffen die Fledermäuse auf die spanischen Kollegen des FC Villarreal.

