LaLiga heute live: Villarreal gegen FC Barcelona im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer FC Barcelona ist heute in der Primera Division gegen Villarreal gefordert. Hier erfahrt ihr, wo und wann das Spiel im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Der FC Barcelona ist zu Gast in Villarreal. Am heutigen Dienstag kommt es damit zum Duell zwischen dem Tabellenersten und dem 17. der Primera Division. Während die Meisterschaft für Barca immer näher rückt, kämpft Villarreal derzeit mit aller Macht gegen den Abstieg.

Villarreal gegen Barcelona im TV und Livestream

Die komplette LaLiga hat der Streaming Dienst DAZN im exklusiven Angebot. Daher wird das Spiel zwischen Villarreal und dem FC Barcelona nicht im Free-TV übertragen, sondern ist ab 21:15 Uhr ausschließlich im Livestream bei DAZN abrufbar.

LaLiga: Villarreal vs. Barca heute im Liveticker

Zusätzlich zum Stream gibt es heute wieder einen Liveticker hier auf SPOX für euch. Dadurch könnt ihr überall mitverfolgen, ob der Underdog gegen Messi und Co. bestehen kann.

Barcelona nimmt Kurs auf die spanische Meisterschaft

Barca hat im jüngsten Spiel 2:0 gegen Espanyol gewonnen und steht damit derzeit 10 Punkte vor dem ersten Verfolger Atletico Madrid. Zehn von 14 Auswärtspartien in der aktuellen Saison hat Ernesto Valverde mit seinem Team gewinnen können, in dieser Saison musste Barca erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Die letzten 5 Spiele des FC Barcelona:

Tag Datum Wettbewerb Heim Ergebnis Gast Mi 06.03.19 LaLiga FC Barcelona 0 - 1 Girona Sa 09.03.19 LaLiga FC Barcelona 3 - 1 Rayo Vallecano Madrid Mi 13.03.19 Champions League FC Barcelona 5 - 1 Olympique Lyon So 17.03.19 LaLiga Betis Sevilla 1 - 4 FC Barcelona Sa 30.03.19 LaLiga FC Barcelona 2 - 0 Espanyol Barcelona

Barcelona mit Messi und Suarez

Nachdem Valverde zuletzt eher schwarz sah, was seine beiden Top-Stürmer Messi und Suarez betraf, so kamen beide dennoch im Stadtderby gegen Espanyol zum Einsatz. Daher werden sie wohl auch heute wieder für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. Mit seinen Treffern 30 und 31 in dieser Saison sorgte Messi am letzten Spieltag im Alleingang für den Sieg. Keine Spur also von schlimmeren Verletzungen.

Villarreal im Abstiegskampf

Der Tabellenführer kommt für Villarreal derzeit sehr ungelegen. Nur ein Punkt trennt die Mannschaft von Javier Calleja derzeit vom direkten Abstiegsplatz. Obwohl man nach wie vor in der Europa League mitspielt, gab es erst vor zwei Tagen wieder einen Dämpfer. Mit 2:3 verlor man das Spiel gegen Celta Vigo, einen direkten Gegner im Kampf um den Verbleib in der höchsten Spielklasse.

Die Tabelle in Spanien vor dem 30. Spieltag: