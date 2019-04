FC Barcelona ist Spanischer Meister: Lionel Messi schießt Barca vorzeitig zum Titel

Der FC Barcelona ist Spanischer Meister. Durch den 1:0-Sieg gegen UD Levante kürte sich die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde vorzeitig am 35. Spieltag zum Champion.

Lionel Messi führte die Katalanen mit seinem Tor in der 62. Minute nach Vorarbeit von Ex-Bayer Arturo Vidal zum Sieg. Messi war in den vergangenen 19 Pflichtspielen gegen Levante an 38 Toren direkt beteiligt (21 Tore, 17 Assists). Er war erst zur zweiten Halbzeit für Philippe Coutinho ins Spiel gekommen.

Mit neuen Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid ist Barcelona die Meisterschaft bei drei ausstehenden Spielen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs (2:0 und 1:1) nicht mehr zu nehmen.

Für Barca ist es der 26. Ligatitel der Vereinsgeschichte. Acht davon gewannen die Blaugrana in den vergangenen elf Jahren. Spanischer Rekordmeister bleibt Real Madrid mit 33 Titeln.

Nun kann sich der FC Barcelona voll und ganz auf das anstehende Champions-League-Halbfinale gegen den FC Liverpool (Mi., 21 Uhr live auf DAZN) konzentrieren.

Die Tabelle der Primera Division