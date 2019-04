FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Samstag erwarten uns einige hochklassige Begegnungen in Europas Top-Ligen. Zu den Top-Duellen des Tages gehört auch das Aufeinandertreffen des FC Barcelona mit Atletico Madrid. Bei SPOX erfahrt ihr alles rund um die Live-Übertragung und den Liveticker. Außerdem gibt es hier alle Titelträger der letzten Jahre sowie die Tabelle.

In allen Ligen bricht mit dem April die heiße Saisonphase an - so auch in der Primera Division. Derzeit führt der FC Barcelona die Tabelle mit 70 Punkten souverän an. Der ärgste Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft ist in diesem Jahr nicht Real Madrid, sondern der Erzrivale Atleticvo.

Die Rojiblancos haben auf Platz zwei liegend allerdings bereits acht Zähler Rückstand. Ein Sieg in Barcelona würde zumindest die theoretischen Chancen und ein wenig Spannung im Meisterschaftskampf erhalten. Bei einem Heimsieg der Katalanen wäre Barca der 26. Meistertitel wohl kaum noch zu nehmen.

FC Barcelona - Atletico Madrid live: Übertragung im TV oder LIVESTREAM?

Das Duell des Tabellenersten und Tabellenzweiten der spanischen Meisterschaft wird nicht live im TV zu sehen sein. Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich exklusiv die Übertragungsrechte für die Primera Division auf dem deutschsprachigen Markt gesichert und zeigt daher exklusiv das Topspiel zwischen Barca und Atletico am heutigen Samstagabend. Eine Viertelstunde vor Anpfiff geht es mit den Vorberichten zum Spiel los. Folgendes DAZN-Trio geht ab 20.30 Uhr live auf Sendung:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Auch nach Ende der 90 Minuten bleibt das Spiel FC Barcelona - Atletico Madrid in voller Länge als Re-Live-Inhalt auf DAZN abrufbar. Hier bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack zum anstehenden La-Liga-Duell.

FC Barcelona gegen Atletico Madrid im LIVETICKER bei SPOX

Natürlich könnt ihr das La-Liga-Topspiel zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid auch bequem von unterwegs mitverfolgen. Mithilfe des SPOX-Livetickers verpasst ihr kein Live-Spiel des Tages in der Primera Division. Alle vier Spiele des Tages werden bei SPOX getickert. Zum SPOX-Liveticker der Partie FC Barcelona - Atletico Madrid geht es hier lang.

FC Barcelona - Atletico de Madrid: Direkte Vergleiche

Das Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid ist eines der traditionsreichsten La-Liga-Duelle. Beide Teams standen sich wettbewerbsübergreifend bis heute insgesamt 169 Mal gegenüber. Dabei gingen die Katalanen 75 Mal und die Madrilenen 52 Mal als Sieger vom Platz.

Die letzten fünf direkten Vergleiche in allen Wettbewerben:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 24.11.18 La Liga Atletico Madrid FC Barcelona 1:1 04.03.18 La Liga FC Barcelona Atletico Madrid 1:0 14.10.17 La Liga Atletico Madrid FC Barcelona 1:1 26.02.17 La Liga Atletico Madrid FC Barcelona 1:2 07.02.17 Copa del Rey FC Barcelona Atletico Madrid 1:1

La Liga: Titelträger der letzten Jahre

Titelträger der letzten fünf Jahre in der Übersicht (Primera Divison/La Liga):

Saison Titelträger La Liga 2017/18 FC Barcelona 2016/17 Real Madrid 2015/16 FC Barcelona 2014/15 FC Barcelona 2013/14 Atletico Madrid

© getty

Primera Divison: Aktuelle Tabelle mit FC Barcelona und Atletico Madrid

Aktuelle La-Liga-Tabelle vor Beginn des 31. Spieltags: