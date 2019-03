Real Madrid: Mourinho heißester Kandidat auf Solari-Nachfolge

Jose Mourinho ist nach Informationen von SPOX und Goal der heißeste Anwärter auf den Trainerposten bei Real Madrid. Santiago Solari wird am Sonntag gegen Real Valladolid das letzte Mal an der Seitenlinie stehen.

Die Real-Bosse um Florentino Perez und Jose Angel Sanchez beschlossen am Donnerstag in einem rund vierstündigen Meeting das vorzeitige Aus Solaris.

Auch eine Rückkehr von Zinedine Zidane wurde dabei diskutiert und ist für Perez und Co. eine ernsthafte Option, doch sollte sich der Franzose nicht über das Wochenende dazu bereit erklären, wird der Fokus auf Mourinho gelegt, der zunächst als Interimstrainer bis zum Saisonende übernehmen soll.

Ein weiterer Name, der bei den Königlichen zumindest genannt wurde, ist Joachim Löw. Aufgrund seines aktuellen Postens als deutscher Bundestrainer steht dieser aber nicht als Interimslösung bereit.

Unter Solari verspielte Real innerhalb einer Woche alle drei Titelchancen in dieser Saison. Gegen den Erzrivalen FC Barcelona schied man im Halbfinale der Copa del Rey aus, gegen Ajax Amsterdam blamierte man sich vor heimischen Publikum in der Champions League (1:4) und durch eine weitere Clasico-Niederlage in LaLiga beträgt der Rückstand auf Barca in der Meisterschaft bereits zwölf Punkte.