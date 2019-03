Primera Division: Gibt Real Madrid im Sommer 500 Millionen Euro aus?

Real Madrid hat sich für den Transfersommer 2019 offenbar ein Budget von rund 500 Millionen Euro gesetzt. Dafür sollen die Wunschspieler Eden Hazard (FC Chelsea), Paul Pogba (Manchester United) und Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) verpflichtet werden.

Wie L'Equipe berichtet, wollen die Königlichen im Sommer die Verfehlungen in der Kaderplanung nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo ausbessern und insbesondere offensiv eine neue Zeitrechnung anstoßen. Dass dafür eine enorme Menge Geld erforderlich wird, ist angesichts der gehandelten Namen selbsterklärend.

Darüber hinaus will Real Madrid allerdings auch auf den Faktor Zinedine Zidane setzen: Der Trainer soll die Spieler in persönlichen Gesprächen von einem Wechsel überzeugen.

Eden Hazard und Paul Pogba flirteten bereits mit Real Madrid

Inwiefern die Vorstellungen umgesetzt werden können, ist fraglich. Hazard flirtete zwar in der Vergangenheit schon mit Real, der FC Chelsea wurde allerdings mit einer Transfersperre belegt und plant entsprechend nicht damit, Hazard ohne Ersatz ziehen zu lassen. Der hat bei den Blues noch Vertrag bis 2020.

Pogba steht in Manchester noch bis 2021 unter Vertrag. Zuletzt wurde in englischen Medien über eine mögliche Verlängerung gemutmaßt, da sich der Spieler hervorragend mit Neu-Trainer Ole Gunnar Solskjaer verstehen soll. Er gab allerdings an, dass Real Madrid für ihn "ein Traum" sei. Kylian Mbappe ist noch bis 2022 an PSG gebunden.

Real Madrid plant Transferoffensive: So könnte Zidane den Kader umbauen © getty 1/29 "Diese Mannschaft braucht Veränderungen", proklamierte Zidane. Nach Informationen von SPOX und Goal erhält er die alleinige Kontrolle über sämtliche Transfers. Auf Real kommt wohl ein wilder Transfer-Sommer zu. SPOX verschafft einen Überblick. © getty 2/29 Sadio Mane: Laut France Football machte sich Zidane im Sommer 2018 stark für eine Mane-Verpflichtung. Die angeblich weit fortgeschrittenen Gespräche hätten sich mit Zidanes Rücktritt zerschlagen. © getty 3/29 Nun ist Zidane aber zurück - und das Interesse wohl neu entflammt. Doch Mane ist wichtiger Leistungsträger und hat einen Vertrag bis 2023. Einschätzung: Ohne konkreten Wunsch des Spielers wird es nicht zu einem Transfer kommen. © getty 4/29 Raphael Varane: Zieht es den vielleicht wertvollsten Innenverteidiger der Welt in die weite Welt? Laut L'Equipe denkt der Franzose an einen Abschied. Varane soll schlicht einen Tapetenwechsel anstreben. © getty 5/29 Einschätzung: Varane ist die Zukunft von Reals Defensive, das zeigt nicht zuletzt sein Vertrag bis 2022. Die Königlichen werden ihn kaum verkaufen, zumal die Situation aktuell alles andere als leicht ist. © getty 6/29 Eder Militao: Wie der Verein offizell bekanntgab, kommt der Innenverteidigers vom FC Porto im Sommer. Real legt 50 Millionen Euro für den 21-Jährigen auf den Tisch. © getty 7/29 Militaos Schnelligkeit und Physis sind ganz nach dem Geschmack von Zidane. Es ist der erste Transfer des Wiederkehrers. © getty 8/29 Eden Hazard: Dass der Belgier gerne zu Real wechseln würde, ist kein Geheimnis. Er selbst heizt die Gerüchte immer wieder an. Real hat einen ersten Vorstoß bei Chelsea gewagt. Nach Informationen von SPOX und Goal fordern die Blues rund 117 Mio. Euro. © getty 9/29 Einschätzung: Zwar klingt der Wechsel wahrscheinlich. Die Blues wurden jedoch mit einer Transfersperre belegt. Erst 2020 läuft Hazards Vertrag aus. Möglicherweise lässt Chelsea den Belgier noch nicht ziehen. © getty 10/29 Kylian Mbappe: Bereits im Sommer 2017 wollte Real den Franzosen verpflichten. Klub-Boss Perez hat einen Transfer nie abgeschrieben. "Vielleicht kann Zidane etwas regeln", sagte er am Montag. Schließlich seien beide Franzosen. © getty 11/29 Einschätzung: Mbappe versicherte erst kürzlich, in der kommenden Saison für PSG zu spielen. Man sollte den Zidane-Faktor nicht unterschätzen, aber auch er kann nicht zaubern. Mbappes Vertrag läuft bis 2022. Er wäre entsprechend teuer. © getty 12/29 Neymar: Der Brasilianer steht auf der Wunschliste von Klub-Boss Perez ganz oben. Die spanische Sportzeitung Sport berichtete gar von einer 350-Millionen-Euro-Offerte für Neymar. © getty 13/29 Einschätzung: Zidane hält Neymar für einen großartigen Spieler. Interesse an einer Verpflichtung soll er laut AS aber nicht haben. Zizou befürchtet angeblich, dass Neymar Star-Allüren zeigen und Unruhe in die Mannschaft mitbringen könnte. © getty 14/29 Harry Kane: Auch er steht auf der Wunschliste von Perez. Zwar verlängerte Kane vor der WM 2018 bis 2023 bei den Spurs. Real will laut Mundo Deportivo dennoch im Sommer einen erneuten Versuch unternehmen, ihn zu verpflichten. © getty 15/29 Einschätzung: Auch in Sachen Kane hat sich durch die Zidane-Rückkehr einiges getan. Der vertraute immer auf Benzema. Nachdem dieser seit dem CR7-Abgang richtig aufblüht, wird Zidane auch weiterhin auf ihn setzen und die Kane-Millionen anders investieren. © getty 16/29 Luka Jovic: Halb Europa ist an Frankfurts Shootingstar interessiert. Laut Marca hat sich Jovic bei Real sogar selbst ins Spiel gebracht. Eine Ausstiegsklausel hat er nicht, wie Bobic zuletzt im Doppelpass bestätigte. Real müsste also "bluten". © getty 17/29 Einschätzung: Jovic wäre vorerst nur Backup bei Real. Dennoch klingt Real natürlich verlockend. Laut SGE-Trainer Hütter ist ein Topspieler wie Jovic nur "schwer zu halten". Möglicherweise kann Frankfurt den Serben aber doch noch ein Jahr halten. © getty 18/29 Giovani Lo Celso: Spanischen Medienberichten zufolge befindet sich Real mit Barca im Tauziehen um Lo Celso. Der Argentinier ist von PSG an Real Betis ausgeliehen. Betis besitzt jedoch eine Kaufoption und wäre im Sommer vermutlich Ansprechpartner. © getty 19/29 Einschätzung: Lo Celso hat sich in Spanien sehr gut entwickelt. Die Tuttosport brachte Theo Hernandez, Achraf Hakimi und Mariano Diaz als mögliche Tauschspieler ins Geschäft. Wie stark das Interesse ist, ist jedoch unklar. © getty 20/29 Paul Pogba: Schon 2016 gab es Annäherungsversuche zwischen Real und Pogba. Der beiderseitige Wunsch einer Zusammenarbeit mit Zidane macht Pogba wieder zum Thema in Madrid. Laut AS steht eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro im Raum. © getty 21/29 Einschätzung: Die Beziehung zu Zidane könnte tatsächlich etwas bewegen. Aus sportlicher Sicht wäre ein Pogba in seiner aktuellen Form ein Gewinn. Entscheidend wird wohl auch sein, ob Solskjaer bei United bleiben darf. Pogbas Vertrag läuft bis 2021. © getty 22/29 James Rodriguez: Immer wieder ist von einer möglichen Rückkehr des Kolumbianers zu Real Madrid die Rede. Er selbst schwärmt vom Klub und der Stadt. Die Bayern-Bosse gehen jedoch von einem Verbleib in München aus. © getty 23/29 Einschätzung: So wird es vermutlich auch kommen. James spielt eine immer wichtigere Rolle beim FC Bayern. Zudem war sein Verhältnis zu Zidane nie das beste. Zizou hat sich laut der Marca gegen eine Rückholaktion von James ausgesprochen. © getty 24/29 Marcelo und Isco: Unter Solari spielten die beiden keine Rolle mehr. Marcelo versauerte auf der Bank, Isco stand häufig nicht mal im Kader. Sie gelten als zwei Gesichter der Real-Krise. © getty 25/29 Einschätzung: Zidane will beide Spieler halten. Beide haben ohnehin Vertragslaufzeiten bis 2022. © getty 26/29 Gareth Bale: Der Waliser steht in der Kritik und ist bei den Fans in Ungnade gefallen. Der erhoffte Leistungsschub blieb aus. Angeblich ist Manchester United an einer Verpflichtung Bales interessiert. © getty 27/29 Einschätzung: Aufgrund mangelnder Leistungen und der hohen Verletzungsanfälligkeit will Real Bale wohl loswerden. Sein Vertrag läuft bis 2022. © getty 28/29 Toni Kroos: Auch er stand zuletzt vermehrt in der Kritik (Stichwort Dieseltraktor). Er könnte Teil der Kadererneuerung werden und seinen eigentlich unangefochtenen Platz in Reals Stammelf streichen müssen. © getty 29/29 Einschätzung: Unter Zidane war Kroos eine Stütze im Mittelfeld. Es kursieren keine ernstzunehmenden Gerüchte um mögliche Abnehmer für Kroos. Real wird sich seine Leistungen bis zum Saisonende ansehen und dann eine Entscheidung treffen.

Real Madrid: Gareth Bale und Raphael Varane vor Abschied?

Inwiefern Investitionen von rund 500 Millionen Euro mit dem UEFA Financial Fairplay zu vereinbaren wären, ist unbekannt. Real Madrid würde wohl einige der Neuzugänge über Verkäufe finanzieren müssen.

Zuletzt wurden Gareth Bale und Raphael Varane als mögliche Abgänge gehandelt. Der Waliser steht aktuell mit den Fans der Königlichen auf Kriegsfuß, sein Berater sprach kürzlich von einer "Schande", nachdem Bale im Santiago Bernabeu ausgepfiffen worden war. Varane soll derweil laut Marca eine neue sportliche Herausforderung suchen.