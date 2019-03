Mbappe zu Real? Perez deutet an: "Zidane könnte etwas regeln"

Präsident Florentino Perez von Real Madrid hat im Zuge der abermaligen Verpflichtung Zinedine Zidanes als Trainer seine Visionen für die Zukunft offengelegt. Im Kader der Königlichen soll sich offensichtlich einiges tun - zuletzt wurden immer wieder die beiden PSG-Superstars Neymar und Kylian Mbappe gehandelt.

Auf die Frage, für welchen der beiden Spieler er sich entscheiden würde, antwortete der Blancos-Boss: "Beide." Bezüglich Mbappe wurde Perez sogar konkreter und scherzte: "Zidane ist Franzose. Vielleicht kann er also bei Mbappe etwas regeln."

Neymar und Mbappe sind allerdings noch langfristig in Paris gebunden. Der Verträge der beiden in der französischen Hauptstadt laufen noch bis Sommer 2022.

Im Vordergrund stehe allerdings zunächst, "die Saison gut zu Ende zu bringen und sich bestmöglich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten", wie Perez betonte.

Pressestimmen zu Zinedine Zidane: Florentino Perez und die geistige Verwirrung © getty 1/12 Zinedine Zidane kehrte nach 284 Tagen zu Real Madrid zurück. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Wir haben die internationalen Pressestimmen zum Zizou-Comeback gesammelt. © getty 2/12 Marca (Spanien): "Solari ist mit seinen sportlichen Ideen gestorben, aber er hat den Grundstein gelegt für die Änderungen, die Perez und Zidane im Sommer anstreben." © getty 3/12 SPORT (Spanien): "Florentino Perez kauft den Retter zu einem goldenen Preis. Es braucht einen starken Mann, um sich selbst und Real Madrid zu retten." © getty 4/12 AS (Spanien): "Zidane klärt den Ball auf der Linie. Er sagt ja und vertrieb damit den Geist von Jose Mourinho, den Florentino Perez in seiner geistigen Verwirrung lieb gewann. Zidanes Rückkehr ist das Ende der Anomalie." © getty 5/12 Mundo Deportivo (Spanien): "Zinedine Zidane bringt Ruhe, das Projekt muss man abwarten. Real Madrid findet vorerst neuen Enthusiasmus, während Barca auf Mourinho gehofft hatte." © getty 6/12 El Pais (Spanien): "Zidane kehrt zurück und akzeptiert einen Everest. Er verließ Real Madrid als kluger Stratege. Mit der Saison in der Hand fällt es schwer, seine Rückkehr zu beurteilen." © getty 7/12 L'Equipe (Frankreich): "Die Rückkehr des Königs. Es war ein anderer Zidane als der, der im Januar 2016 sichtlich beeindruckt am Podium stand." © getty 8/12 Le Parisien (Frankreich): "Zidane kehrt zu Real zurück, die Hoffnung in Madrid wird wiedergeboren. Eine Ankündigung genügte, um die Düsternis zu vertreiben." © getty 9/12 Gazzetta dello Sport (Italien): "Nach dem vorzeitigen Zusammenbruch der Saison brauchte das deprimierte Real Madrid einen wie Zinedine Zidane." © getty 10/12 ESPN (USA): "Zidane ist der richtige Mann. Wohl aber hätte es einen wichtigeren Job als den des Trainers gegeben. Real Madrid hat keinen zentralen Plan. Die Galactico-Idee ist veraltet. Es braucht einen starken Sportdirektor." © getty 11/12 BBC (England): "Zidane kehrt zu einem Klub zurück, der nur noch um das internationale Geschäft kämpft... und um Ehre. Die neue Saison beginnt schon am Dienstag." © getty 12/12 Mirror (England): "Jetzt ist es Zizous Weg! Zidane kehrt zu Real Madrid zurück und verspricht Veränderungen, nachdem Perez ihm die Schlüssel zum Königreich überreicht hat."

Zidane soll den derzeit Tabellendritten der spanischen Liga, der sowohl in der Copa del Rey als auch in der Champions League zuletzt ausgeschieden war, zurück zu alter Stärke führen. Der ehemalige Weltklasse-Spieler gewann mit den Madrilenen dreimal in Folge die Königsklasse, ehe er im Anschluss ans letztjährige Finale seinen Rücktritt bekanntgab.