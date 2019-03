Entlässt Real Madrid heute Santiago Solari? "Es ist kompliziert"

Santiago Solari steht bei Real Madrid vor dem Aus. Am heutigen Montag soll laut übereinstimmenden Berichten aus Spanien eine Entscheidung über die Zukunft des Trainers gefällt werden. Der 4:1-Sieg über Real Valladolid am Wochenende brachte nur wenige Erkenntnisse.

Wie Marca und AS übereinstimmend berichten, wird Real-Präsident Florentino Perez heute sein Vertrauen in Solari aussprechen oder aber den 42-Jährigen beurlauben. Seit dem Aus im Achtelfinale der Champions League gegen Ajax Amsterdam steht Solari mit dem Rücken zur Wand.

Berichte über interne Unstimmigkeiten mehren sich, während die Spieler gegen Valladolid lange den Nachweis ihrer spielerischen Fähigkeiten schuldig blieben. Erst in der zweiten Halbzeit erreichte das Team am Sonntagabend bekannte Qualität und drehte die Partie.

Real Madrid: Die möglichen Nachfolger von Trainer Santiago Solari © getty 1/13 Nach dem CL-Aus steht Trainer Santiago Solari in der Kritik: Titel sind dieses Jahr praktisch nicht mehr möglich. Solari schloss einen Rücktritt aus, im Sommer könnte jedoch ein neuer Coach kommen. SPOX nennt mögliche Kandidaten. © getty 2/13 Die spanischen Medien nannten zuletzt auch wieder Jürgen Klopp als möglichen Real-Coach. Die Wahrscheinlichkeit tendiert jedoch gen Null, denn Klopp steckt voll in seinem Liverpool-Projekt und hofft mit den Reds auf den ersten Titel seit Jahren. © getty 3/13 Bundestrainer Joachim Löw wird auch immer wieder gehandelt. Löw treibt derzeit jedoch den Umbruch der deutschen Nationalelf voran und hat sich zum DFB bekannt - mit dem Ziel, bei der EM 2020 mit Deutschland wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. © getty 4/13 Laurent Blanc wurde 2016 bei Paris-Saint Germain entlassen, ist seitdem ohne Job und äußerte kürzlich, ab Sommer wieder Trainer sein zu wollen. Sein Name wird jedoch vor allem mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. © getty 5/13 Leonardo Jardim wurde im Oktober 2018 bei der AS Monaco entlassen, nur um im Januar wieder zu übernehmen. Der Portugiese war bei Real bereits einer der Kandidaten nach der Entlassung von Julen Lopetegui Ende 2018. © getty 6/13 Mikel Arteta ist seit der Saison 2016/17 als Co-Trainer von Pep Guardiola bei ManCity tätig. Er wäre wie einst Zinedine Zidane ein unerfahrener Kandidat, auf den die Königlichen auch immer wieder einmal zurückgreifen. © getty 7/13 Ex-Real-Spieler Guti ist seit dieser Saison Assistenztrainer bei seinem ehemaligen Klub Besiktas in der Türkei. Der Spanier trainierte aber fünf Jahre lang Jugendteams für Real - wie einst Zidane. Er wäre eine unerfahrene Variante, aber mit Stallgeruch. © getty 8/13 Mauricio Pochettino sagte einst: "Wenn dich Real Madrid anruft, musst du ihnen zuhören." Bei Tottenham leistet der Argentinier seit Jahren ausgezeichnete Arbeit, scheint dort aber allmählich an einem wunden Punkt angekommen. © getty 9/13 Arsene Wenger verließ Arsenal nach gefühlten 100 Jahren im Sommer. Seitdem wird er gerade aufgrund seiner Erfahrung immer wieder bei verschiedenen Klubs wie PSG oder Real gehandelt. Fraglich jedoch, ob er wieder als Trainer einsteigen würde. © getty 10/13 Fernando Hierro ist eine Real-Legende, war dort 2014/2015 bereits Co-Trainer und wäre im Handumdrehen ein Liebling der Fans. Übernahm die spanische Nationalelf im Sommer bei der WM, seitdem ohne Job. © getty 11/13 Massimilian Allegri wurde von der spanischen AS zuletzt als Solari-Nachfolger genannt. Er besitzt bei Juventus noch einen laufenden Vertrag. Dem Vernehmen nach könnte er aber bereit sein, Juve im Sommer nach insgesamt fünf Jahren zu verlassen. © getty 12/13 Antonio Conte galt schon nach dem Lopetegui-Aus als heißer Anwärter. Gewann mit Juve und Chelsea Meistertitel in zwei verschiedenen Ligen. Es heißt, er favorisiere eine Rückkehr nach Italien - auch dann, wenn Real tatsächlich anfragen würde? © getty 13/13 Nach seinem Aus bei ManUnited positionierte sich Jose Mourinho zuletzt relativ deutlich: "Ich hätte kein Problem damit, zu Real Madrid zurückzukehren." Arbeitet aktuell als TV-Experte und war zwischen 2010 und 2013 bereits Trainer der Königlichen.

Nacho: Beziehung zu Santiago Solari ist "kompliziert"

Im Anschluss hatte Solari betont, mit den Spielern "bis in den Tod zu gehen." Eine Formulierung, die auch von Verteidiger Nacho bemüht wurde. Für mehr Aufsehen sorgte seine Aussagen bezüglich des Trainers: "Die Beziehung ist im Moment kompliziert, weil die Dinge nicht so klappen, wie wir es gerne hätten."

Nacho sprach von einer "schwierigen Situation für alle", wäre es Real Madrid doch gewohnt, Titel zu gewinnen: "Normalerweise gehen wir mindestens einer Trophäe in den Urlaub." Aktuell aber ist das Team in Champions League wie Copa del Rey ausgeschieden. In der Liga fehlen satte zwölf Punkte auf Tabellenführer Barcelona.

Real Madrid: Rückkehr von Jose Mourinho?

Als möglicher Nachfolger von Solari wird Ex-Trainer Jose Mourinho gehandelt. Der Portugiese war zuletzt bei Manchester United tätig, wurde dort allerdings im Dezember beurlaubt und ist seitdem vereinslos. Der Telegraph hatte die Rückkehr zuletzt als "fast zu 100 Prozent" sicher vermeldet.

Mourinho trainierte Real Madrid bereits von Mai 2010 bis Juni 2013. Der 56-Jährige verbuchte dabei einen Punkteschnitt von 2,30 pro Partie und feierte unter anderem Titel in Meisterschaft und Pokal. Der große Wurf in der Champions League gelang ihm allerdings nicht.