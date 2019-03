El Clasico: Real Madrid gegen FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Halbfinale in der Copa del Rey am vergangenen Mittwoch empfängt Real Madrid schon wieder den FC Barcelona - nun in der Liga. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr den Clasico im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Neun Punkte hat der FC Barcelona vor dieser Partie Vorsprung auf den Erzrivalen aus Madrid. Die Königlichen sind nach 25 Spieltagen nur auf Rang 3 wiederzufinden. Das Team von Santiago Solari hat zwei Punkte Rückstand auf Atletico Madrid, das Zweiter ist.

Wo und wann spielt Real Madrid gegen FC Barcelona?

Die Partie des 26. Spieltages findet am heutigen Samstag um 20.45 Uhr in der Heimstätte von Real Madrid, dem Santiago Bernabeu, statt.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel wird vom Streamingdienst DAZN übertragen, der auch alle anderen Partien der spanischen Primera Division zeigt. Bereits um 20.30 Uhr beginnen die Übertragungen mit folgendem Personal:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Bei DAZN könnt ihr für nur 9,99 Euro im Monat jede Menge Sport erleben. Der Streamingdienst zeigt unter anderem die UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League und noch viele weitere Top-Ligen. Dazu gibt es American Football, Basketball, Tennis und viele weitere Sportarten im Angebot.

Eine weitere Option beim Spiel dabei zu sein, ist der ausführliche LIVE-TICKER von SPOX.

Real Madrid gegen FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Casimero - Kroos, Modric - Bale, Benzema, Vinicius

: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Casimero - Kroos, Modric - Bale, Benzema, Vinicius Barca: Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Busquets - Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Dembele

Real Madrid gegen FC Barcelona: Die letzten zehn Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Copa del Rey (Halbfinale) 27.02.2019 Real Madrid FC Barcelona 0:3 Copa del Rey (Halbfinale) 06.02.2019 FC Barcelona Real Madrid 1:1 Primera Division 28.10.2018 FC Barcelona Real Madrid 5:1 Primera Division 06.05.2018 FC Barcelona Real Madrid 2:2 Primera Division 23.12.2017 Real Madrid FC Barcelona 0:3 Supercopa (Finale) 16.08.2017 Real Madrid FC Barcelona 2:0 Supercopa (Finale) 13.08.2017 FC Barcelona Real Madrid 1:3 Primera Division 23.04.2017 Real Madrid FC Barcelona 2:3 Primera Division 03.12.2016 FC Barcelona Real Madrid 1:1 Primera Division 02.04.2016 FC Barcelona Real Madrid 1:2

Die Tabelle der Primera Division vor dem 26. Spieltag

Der FC Barcelona hat bereits 19 Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten aus Getafe.