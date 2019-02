Wer zeigt / überträgt den Clasico zwischen Real Madrid und FC Barcelona?

Schon wieder El Clasico! Nach drei Wochen kommt es heute zum Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey. SPOX verrät euch, wer das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona live im TV und Livestream überträgt.

Am 6. Februar trafen die beiden Mannschaften zuletzt im Camp Nou in Barcelona aufeinander. Das Hinspiel im Halbfinale der Copa del Rey endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei Lucas Vasquez die Königlichen bereits sechs Minuten nach dem Anpfiff in Führung brachte. In der 57. Spielminute konnte Malcom für die Katalanen den Ausgleichstreffer erzielen.

Schon am Samstag, dem 2. März, findet der nächste Clasico statt. Erneut geht es dann nach Madrid, diesmal ist der Wettbewerb jedoch ein anderer. Es geht um den Titelkampf in der Primera Division! Barca führt La Liga derzeit mit 57 Punkten deutlich an, Real hat auf Platz drei mit 48 Zählern schon einen gewaltigen Rückstand.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Das Spiel im Überblick

Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Austragungsort Zuschauer 21 Uhr Real Madrid FC Barcelona Estadio Santiago Bernabeu 81.044 Plätze

Wer zeigt / überträgt das Spiel zwischen Real Madrid und FC Barcelona heute live im TV?

Das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona wird am heutigen Mittwochabend nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein. Der spanische Pokalwettbewerb wird stattdessen live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen. Dieses Personal wird für euch ab 20.45 Uhr bereitstehen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

Darüber hinaus strahlt DAZN auch weiteren Spitzenfußball aus. Neben der Copa del Rey hat der Streamingdienst auch die UEFA Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Programm.

Das monatlich kündbare Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, jedoch könnt ihr das Angebot die ersten 30 Tage völlig kostenfrei testen. Hier geht es zum Probe-Abo!

Real Madrid - FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vazquez

Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vazquez Barcelona: ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Busquets - Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Dembele

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die letzten direkten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Copa del Rey (Halbfinale) 06.02.2019 FC Barcelona Real Madrid 1:1 Primera Division 28.10.2018 FC Barcelona Real Madrid 5:1 Primera Division 06.05.2018 FC Barcelona Real Madrid 2:2 Primera Division 23.12.2017 Real Madrid FC Barcelona 0:3 Supercopa (Finale) 16.08.2017 Real Madrid FC Barcelona 2:0 Supercopa (Finale) 13.08.2017 FC Barcelona Real Madrid 1:3 Primera Division 23.04.2017 Real Madrid FC Barcelona 2:3 Primera Division 03.12.2016 FC Barcelona Real Madrid 1:1 Primera Division 02.04.2016 FC Barcelona Real Madrid 1:2 Primera Division 21.11.2015 Real Madrid FC Barcelona 0:4

Copa del Rey live sehen: Das Halbfinale zwischen FC Valencia und Real Betis

Das zweite Halbfinale in der Copa del Rey wird zwischen dem FC Valencia und Real Betis ausgetragen. Nachdem das Hinspiel in Sevilla 2:2 endete, kämpfen die Klubs am Donnerstagabend um den Einzug ins Pokalfinale.