Sevilla FC vs. FC Barcelona heute live: So seht Ihr das Top-Spiel in TV, Livestream und Liveticker

Heute kommt es heute zum LaLiga-Topspiel zwischen Sevilla und dem FC Barcelona (16.15 Uhr live auf DAZN). Wo und wie diese Partie übertragen wird, erfahrt ihr hier.

Am 25. Spieltag ist das Duell Andalusien gegen Katalonien im Angebot. Gleichzeitig ist es das Aufeinandertreffen der beiden ältesten Vereine der Primera Division.

Der Sevilla FC spielt vor heimischem Publikum traditionell sehr gut. Diese Saison stellen sie dies besonders stark unter Beweis. Allein die Tatsache, dass die Mannschaft von Pablo Machin seit September letzten Jahres kein Liga-Spiel vor heimischer Kulisse mehr verloren hat, dürfte genug Warnung für den FC Barcelona sein.

© getty

FC Sevilla - FC Barcelona heute live: Live-Übertragung im TV und Livestream

Das Liga-Gastspiel des FC Barcelona beim FC Sevilla wird live zu sehen sein. Jedoch wird das Spiel nicht im Free-TV und genauso wenig im Pay-TV gezeigt. Der Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie Barcelona vs. Sevilla im Livestream.

DAZN liefert zehn Minuten vor Anpfiff, um 16.05 Uhr, die ersten Vorberichte zum Spiel des aktuellen spanischen Meisters Barcelona und dem FC Sevilla. Folgendes Trio führt die DAZN-Zuschauer durch die Vor- und Nachberichterstattung des Spiels:

Moderator: Daniel Lerche

Kommentator: Alex Schlüter

Experte: Jonas Hummels

Alle LaLiga-Fans, die das Spiel FC Sevilla - Barcelona live in Echtzeit verpasst haben, können die Partie auch nach Spielende in voller Länge im Re-Live genießen.

Für jeden, der auf solche und ähnliche Spitzenspiele der Primera Divison steht, ist eine DAZN-Mitgliedschaft ein Muss. DAZN überträgt alle Live-Spiele der besten europäischen Top-Ligen (Spanien, Italien, Frankreich, England). Die einmonatige Testphase ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportspektrum für 9,99€ im Monat verfügbar.

Selbstverständlich ist die Partie Sevilla FC - FC Barcelona auch im Live-Ticker bei SPOX verfügbar.

Sevilla FC vs. FC Barcelona: Spielinfos und Schiedsrichter der Partie

Anstoß der Begegnung Sevilla gegen Barcelona ist heute um 16.15 Uhr im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. Für die Leitung des Spiels wird der 41-jährige Antonio Mateu zuständig sein.

Direkte Duelle in Primera Division seit 2014

Im Direktvergleich ist der FC Barcelona klar im Vorteil gegenüber dem FC Sevilla. Die Katalanen fuhren historisch gesehen bis heute insgesamt 81 Siege ein. Diesen stehen 36 Siege der Andalusier gegenüber. 32 Mal gab es zwischen den beiden spanischen Traditions-Teams keinen Sieger.

So sahen die Ergebnisse der Begegnungen in den letzten fünf Jahren aus:

Datum Heim-Team Auswärts-Team Endergebnis 20.10.18 FC Barcelona Sevilla FC 4:2 31.03.18 Sevilla FC FC Barcelona 2:2 04.11.18 FC Barcelona Sevilla FC 2:1 05.04.17 FC Barcelona Sevilla FC 3:0 06.11.16 Sevilla FC FC Barcelona 1:2 28.02.16 FC Barcelona Sevilla FC 2:1 03.10.15 Sevilla FC FC Barcelona 2:1 11.04.15 Sevilla FC FC Barcelona 2:2 22.11.14 FC Barcelona Sevilla FC 5:1 09.02.14 Sevilla FC FC Barcelona 1:4

FC Sevilla und FC Barcelona: Die Topscorer

Beide Mannschaften haben je zwei absolute Top-Angreifer in ihren Reihen. Das alles überragende Sturm-Duo bilden beim FC Sevilla Pablo Sarabia und Ben Yedder (zusammen insgesamt 40 Tore und 18 Torvorlagen). Der FC Barcelona verlässt sich auf die Treffsicherheit von Lionel Messi und Luis Suarez (zusammen insgesamt 46 Tore und 25 Torvorlagen). Von allen genannten Angreifern sticht Lionel Messi mit 30 Toren in 31 Spielen am meisten heraus.

Das sind die Topscorer des FC Sevilla in dieser Saison:

Beste Team-Scorer - FC Sevilla Einsätze Tore Assists Pablo Sarabia 40 19 11 Wissam Ben Yedder 38 21 7 Ever Banega 39 8 7 Franco Vazquez 38 4 6

Das sind die Topscorer des FC Barcelona in dieser Saison:

Beste Team-Scorer - FC Barcelona Einsätze Tore Assists Lionel Messi 31 30 17 Luis Suarez 33 16 8 Ousmane Dembele 30 13 5 Philippe Coutinho 35 8 5

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Aktuelle LaLiga-Tabelle