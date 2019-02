Real Madrid gegen FC Barcelona: Clasico in der Copa del Rey heute im LIVE-TICKER

Im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey kommt es heute erneut zum El Clasico. Der FC Barcelona ist bei Real Madrid zu Gast, hier im Liveticker von SPOX könnt ihr das Spielgeschehen verfolgen.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER: vor Beginn

vor Beginn: Parallel zu dieser Partie trifft der FC Valencia heute um 21 Uhr auf Real Betis. Das Halbfinal-Hinspiel in Sevilla ging ebenfalls mit einem Remis (2:2) aus.

vor Beginn: Das Hinspiel in Barcelona endete mit einem 1:1-Unentschieden. Nach gerade einmal sechs Spielminuten brachte Lucas Vasquez die Gäste in Führung, daraufhin gleichte Malcom in der 57. aus.

vor Beginn: Anpfiff der heutigen Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ist am Abend um 21 Uhr. Ausgetragen wird das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey im Santiago Bernabeu, in Madrid.

Real Madrid - FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vazquez

Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vazquez Barca: Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Busquets - Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Dembele

Real Madrid gegen FC Barcelona: TV-Übertragung & Livestream

Im Free-TV könnt ihr die Copa del Rey nicht verfolgen, stattdessen seit ihr auf den Streamingdienst DAZN angewiesen, um das Halbfinal-Rückspiel live zu sehen. Um 20.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, folgendes Personal steht für euch bereit:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

