FC Barcelona gegen Real Madrid im Clasico: Copa del Rey heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona empfängt am heutigen Mittwoch, den 6. Februar, Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey. Was ihr über den Clasico wissen müsst und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In Spanien steht den Teams schon das Halbfinale der Copa del Rey bevor. Am heutigen Mittwoch erwartet alle Fußballfans weltweit ein wahres Spektakel, denn der FC Barcelona und Real Madrid stehen sich im Clasico gegenüber. Entschieden wird vorerst aber erstmal nichts, denn im Gegensatz zum DFB-Pokal gibt es bei der Copa del Rey Hin- und Rückspiele. Besonders aufregend ist in dieser Saison der Spielplan. Direkt nach dem Rückspiel am 27. Februar kommt es zum Aufeinandertreffen in der Liga. In etwas mehr als einem Monat dürfen wir also gleich drei Clasicos miterleben.

Bezüglich dem bisherigen Saisonverlauf hat der FC Barcelona die Nase vorn. Das Team von Ernesto Valverde hat in der Meisterschaft schon acht Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Die Königlichen haben nach einem schlechten Start in die Saison langsam zu ihrem Spiel gefunden und blicken mittlerweile auf fünf Siege aus den letzten fünf Spielen zurück.

FC Barcelona gegen Real Madrid: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey findet am heutigen Mittwochabend um 21.00 Uhr statt. Austragungsort des Clasicos ist das Camp Nou in Barcelona.

FC Barcelona gegen Real Madrid heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird nicht im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Partien der Copa del Rey live und exklusiv.

DAZN hat neben dem spanischen Pokal auch weiteren europäischen Spitzenfußball im Angebot. DAZN zeigt unter anderem die Primera Division, Ligue 1, Premier League und die Serie A. Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Die ersten vier Wochen sind komplett kostenfrei, danach kann das Abonnement monatlich gekündigt werden.

Wer noch kein Kunde bei DAZN ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern!

FC Barcelona gegen Real Madrid: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Primera Division 28.10.2018 FC Barcelona Real Madrid 5:1 Primera Division 06.05.2018 FC Barcelona Real Madrid 2:2 Primera Division 23.12.2017 Real Madrid FC Barcelona 0:3 Supercopa 16.08.2017 Real Madrid FC Barcelona 2:0 Supercopa 13.08.2017 FC Barcelona Real Madrid 1:3

Copa del Rey: Die Halbfinals im Überblick