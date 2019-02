Clasico im Pokal: Wann findet das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona statt? Und wer überträgt?

Das Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona steht vor der Tür. Hier erfahrt ihr, wann der Clasico stattfindet und wer die Partie überträgt.

Im Gegensatz zum DFB-Pokal gibt es im spanischen Pokalwettbewerb bei der Copa del Rey Hin- und Rückspiele. Beim ersten Aufeinandertreffen am 6. Februar trennten sich der FC Barcelona und Real Madrid im Camp Nou 1:1. Lucas Vazquez erzielte bereits in der sechsten Minute das 1:0 für die Königlichen, ehe Malcom in der zweiten Hälfte ausglich.

Da die Auswärtstorregel im spanischen Pokal greift, gehen die Madrilenen durch das Hinspiel-Ergebnis mit einem Vorteil ins Rückspiel. Prominente Ausfälle gibt es bisher nicht zu beklagen, die Stars wie Lionel Messi, Toni Kroos oder Gareth Bale sind fit.

Die besten Schützen im El Clasico: Ganz einsam an der Spitze © getty 1/15 Barca und Real liefern sich ca. seit der Kreidezeit das wohl heißeste Duell im europäischen Fußball. Aber wer hat eigentlich die meisten Tore gegen den Erzrivalen geschossen. Hier gibt's das Ranking. © getty 2/15 Platz 12: Luis Suarez (FC Barcelona) - 9 Tore. © getty 3/15 Platz 12: Karim Benzema (Real Madrid) - 9 Tore. © getty 4/15 Platz 12: Estanislao Basora (FC Barcelona) - 9 Tore. © imago 5/15 Platz 9: Josep Samitier (M., Barcelona & Real Madrid) - 10 Tore. © getty 6/15 Platz 9: Juanito (Real Madrid) - 10 Tore. © getty 7/15 Platz 9: Hugo Sanchez (Real Madrid) - 10 Tore. © getty 8/15 Platz 8: Santillana (l., Real Madrid) - 12 Tore. © getty 9/15 Platz 5: Ferenc Puskas (Real Madrid) - 14 Tore. © getty 10/15 Platz 5: Francisco Gento (Real Madrid) - 14 Tore. © getty 11/15 Platz 5: Cesar Rodriguez (Barcelona) - 14 Tore. © getty 12/15 Platz 4: Raul (Real Madrid) - 15 Tore. © getty 13/15 Platz 2: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 18 Tore. © getty 14/15 Platz 2: Alfredo Di Stefano (Real Madrid) - 18 Tore. © getty 15/15 Platz 1: Lionel Messi (FC Barcelona) - 26 Tore. Der Argentinier war zudem Vorbereiter von 14 weiteren Clasico-Toren.

Clasico in der Copa del Rey: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona findet am Mittwoch, den 27. Februar, um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, welches 81.044 Zuschauern Platz bietet.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Wer überträgt den Clasico?

Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barceloma wird nicht live im Free-TV übertragen. Dafür hat sich DAZN die Exklusivrechte aller Partien in der Copa del Rey gesichert und zeigt den Clasico somit live und in voller Länge.

Der Streamingdienst hat neben dem spanischen Pokal auch weiteren Spitzenfußball im Angebot: DAZN zeigt unter anderem die Primera Division, Ligue 1, Premier League und die Serie A. Das monatlich kündbare Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro pro Monat.

Wer noch kein Kunde bei DAZN ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern!

Copa del Rey: Die Halbfinals im Überblick

Neben dem Clasico kommt es im Halbfinale der Copa del Rey auch noch zum Duell zwischen dem FC Valencia und Betis Sevilla. Das Hinspiel in Sevilla endete 2:2