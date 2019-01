Real Madrid zurück in der Krise - Luka Modric: "Jedes Mal die gleiche Scheiße"

Luka Modric fand nach der 0:2-Niederlage von Real Madrid gegen Real Sociedad am 18. Spieltag der Primera Division klare Worte. Der Kroate zeigte sich nach dem zweiten Punktverlust in Folge (2:2 gegen Villarreal am vergangenen Donnerstag) zwar selbstkritisch, nahm aber auch das restliche Team in die Pflicht. Die spanische Presse verabschiedet die Königlichen hingegen mit scharfen Worten aus dem Meisterschaftsrennen.

"Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal die gleiche Scheiße spielen", sagte Modric im Anschluss an die Pleite, in deren Folge Real auf Rang fünf abrutschte. Zehn Punkte trennen die Königlichen inzwischen von Tabellenführer FC Barcelona. Santiago Solari, der erst Ende Oktober das Traineramt des nach der 1:5-Blamage im Clasico gegen Barca geschassten Julen Lopetegui übernommen hatte, steht bereits heftig in der Kritik.

"Solaris Madrid ist eine Ruine", schrieb etwa die Marca, von einem "Reinfall, der Konsequenzen haben könnte" sprach El Pais. Einig waren sich die internationalen und spanischen Medien aber in einem Punkt: Die Meisterschaft ist für Real Madrid in diesem Jahr kein Thema mehr.

Modric sieht die Schuld dafür jedoch nicht beim Trainer. "Er leistet gute Arbeit, kann aber selbst keine Tore schießen oder verhindern", erklärte der Gewinner des diesjährigen Ballon d'Or: "Wir müssen auf dem Platz abliefern. Wir müssen uns konzentrieren und endlich das Tor treffen. Der Trainer hat große Lust, wir dürfen nicht nach Ausreden suchen und ihn verantwortlich machen."

Sergio Ramos: Real Madrid in "schrecklicher Situation"

Nach einem misslungenen Saisonstart hatte sich Real von Lopetegui getrennt und Solari eingesetzt. Nach kurzem Aufwind und vier klaren Siegen in Folge sind die Königlichen jedoch wieder in die Krise gerutscht. "Wir müssen uns jetzt zusammensetzen und ehrlich reden", kündigte Modric erste mannschaftsinterne Konsequenzen der sportlichen Talfahrt an: "Wir können nicht von Pech sprechen. Viele Spieler erreichen nicht ihre Bestform. Dazu gehöre auch ich."

Der kroatische Nationalspieler, der bei der WM in Russland zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, sprach davon, dass "der Zusammenhalt" in der Mannschaft fehle. Ähnliches sagte auch Kapitän Sergio Ramos. Dieser merkte allerdings an: "Es ist jetzt nicht der richtige Moment, um Einzelne auf ihre Fehler anzusprechen. Wir müssen unsere beste Form wieder finden. Es ist eine schreckliche Situation."

Verletzter Gareth Bale verlässt Bernabeu frühzeitig frühzeitig

Es passte ins Bild dieser "schrecklichen Situation", dass sich Gareht Bale das Elend auf dem Platz gegen Sociedad offenbar nicht einmal mehr auf der Tribüne ansehen wollte.

Mit seinem Wagen verließ der 100-Millionen-Mann, der nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo im Sommer eigentlich eine tragende Rolle bei den Königlichen einnehmen sollte, schon nach 78 Minuten das Stadion und bekam in der Folge nicht mit, wie seine Teamkollegen von den nur knapp 54.000 Zuschauern im Bernabeu ausgepfiffen wurden.

Bale laboriert aktuell erneut an einer Wadenverletzung und wird den Königlichen wohl noch rund zwei Wochen fehlen. Seit seinem Wechsel zu Real 2013 verpasste der Waliser schon mehr als 60 Pflichtspiele. Kritischen Stimmen zufolge ist Bale, der mit Real gegen Liverpool im Mai des vergangenen Jahres mit zwei Toren nach seiner Einwechslung den dritten Champions-League-Sieg in Folge beschert hatte, auch deshalb nie richtig in Madrid angekommen.

Dort herrscht nach dem Jahresauftakt mit nur einem von sechs möglichen Punkten eine "Ohnmacht" (L'Equipe), aus der die Königlichen nach Meinung der Daily Mail nur noch mit "einer großen Verpflichtung im Januar oder einer Entlassung von Solari" aufwachen können.

Bei einem erneuten Patzer in der Copa del Rey gegen Leganes am Mittwoch (ab 21.30 Uhr live auf DAZN) wird die zweite Option immer wahrscheinlicher.

Real Madrid in der Tabelle zehn Punkte hinter FC Barcelona