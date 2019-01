FC Barcelona gibt Entwarnung bei verletztem Ousmane Dembele

Der FC Barcelona muss nach dem Liga-Spiel gegen CD Leganes für kurze Zeit auf Ousmane Dembele verzichten. Schlimme Befürchtungen wurden nach der Auswechslung des ehemaligen Dortmunders aber nicht bestätigt.

Wie der Klub inzwischen mitteilte, hat sich Dembele den Knöchel verstaucht. Am Montag sollen weitere Tests durchgeführt werden, um die Schwere der Verletzung exakt festzustellen. Eine derartige Verletzung setzt Fußballer in der Regel für ein bis zwei Wochen außer Gefecht.

Dembele, der in der ersten Halbzeit zur Führung getroffen hatte, musste nach rund 70 Minuten ausgewechselt werden, nachdem er ohne Fremdeinwirkung umgeknickt war. Die schmerzhafte Szene ist für den zuletzt formstarken Franzosen aber glimpflich ausgegangen.

Ousmane Dembele verpasste Spiele gegen Sevilla und Girona

Verpassen wird Dembele aber wohl das Spiel gegen den FC Sevilla in der Copa del Rey (Mi., 21.30 Uhr live auf DAZN) sowie die kommende Liga-Partie gegen den FC Girona (So., 16.15 Uhr live auf DAZN). Auch das Rückspiel gegen den FC Sevilla (30. Januar) sowie die Partie gegen den FC Valencia (2. Februar) scheinen in Gefahr.

Die Verletzung Dembeles könnte mehr Einsätze für Malcom bedeuten. Der Brasilianer war zuletzt vermehrt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, derartige Gerüchte wurden aber vom Klub dementiert. Gegen Leganes kam er für Dembele in die Partie.