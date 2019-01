Real Madrid gegen Real Sociedad: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 18. Spieltag der Primera Division empfängt Real Madrid heute Real Sociedad. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Real Madrid muss unbedingt Anschluss an seinen Rivalen aus Barcelona halten. Am vergangenen Spieltag patzten die Königlichen und trennten sich lediglich mit einem 2:2 vom FC Villarreal. Zu wenig, denn der Abstand zur Tabellenspitze beträgt inzwischen schon sieben Punkte.

Allerdings ist der heutige Gegner Real Sociedad auswärts ziemlich gut aufgelegt und holte immerhin 13 Zähler aus neun Spielen in der Fremde. Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil in La Liga jedoch vier knappe Niederlagen in Folge, jedes Mal fehlte ihnen nur ein einziger Treffer zum Punktgewinn.

Real Madrid - Real Sociedad: Wo und wann beginnt die Partie?

Wer das Duell zwischen Real Madrid und Real Sociedad sehen möchte, muss am heutigen Sonntagabend um 18.30 Uhr einschalten. Das Spiel wird im legendären Estadio Santiago Bernabeu in Madrid ausgetragen.

Schiedsrichter Jose Munuera Montero leitet die Begegnung und wird dabei von den Linienrichtern Inigo Prieto Lopez und Alfonso Baena Espejo unterstützt.

Real Madrid gegen Sociedad heute live im TV und Livestream

Ihr könnt die heutige Partie von Real Madrid gegen Real Sociedad nicht im Free-TV verfolgen, sondern seid auf den Streamingdienst DAZN angewiesen, welcher die Top-Spiele der Primera Division live und exklusiv überträgt.

Diese Kollegen stehen diesmal für euch bereit:

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Hofmann

Mit DAZN könnt ihr die Duelle in La Liga jedoch nicht nur live am Bildschirm sehen, ihr habt auch die Möglichkeit, die Partien nachträglich auf Abruf anzuschauen. Ein Abonnement kostet euch auch nur 9,99 Euro, wobei ihr den Streamingdienst die ersten 30 Tage kostenfrei testen dürft. Danach könnt ihr aber monatlich kündigen.

Real Madrid vs. Real Sociedad heute im LIVE-TICKER

Allerdings braucht ihr nicht zwingend ein Abo, um euch erstklassig über das heutige Spiel zu informieren, beziehungsweise stets über alle entscheidenden Aktionen auf dem Spielfeld auf dem Laufenden zu bleiben. Nutzt den Liveticker von SPOX und verpasst nichts!

Real Madrid gegen Sociedad: Die vergangenen Begegnungen

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Primera Division 10.02.2018 Real Madrid 5:2 (4:0) Primera Division 17.09.2017 Real Sociedad 1:3 (1:2) Primera Division 29.01.2017 Real Madrid 3:0 (1:0) Primera Division 21.08.2016 Real Sociedad 0:3 (0:2) Primera Division 30.04.2016 Real Sociedad 0:1 (0:0) Primera Division 30.12.2015 Real Madrid 3:1 (1:0)

