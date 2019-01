Primera Division: Wann findet der nächste Spieltag statt? Termine, Paarungen, TV-Übertragung und Liveticker

Im Gegensatz zur Bundesliga befinden sich die Spanier derzeit nicht in der Pause, der 18. Spieltag der Primera Division beginnt am Donnerstag den 4. Januar. Hier erfahrt ihr, welche Mannschaften gegeneinander antreten und wie ihr diese Duelle live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Barcelona befindet sich noch immer an oberster Stelle der Tabelle, doch die Verfolger aus Madrid sind ihnen weiterhin dicht auf den Fersen. Barca gewann die vergangenen vier Partien in der La Liga äußerst souverän und hat inzwischen 48 Tore auf dem Konto. Mit bereits 15 Treffern steht ihr Superstar Lionel Messi an der Spitze der Torschützen-Liste, gefolgt von Teamkollege Luis Suarez (11 Tore).

La Liga: Alle Begegnungen des 18. Spieltags im Überblick, LIVE-TICKER

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam LIVE-TICKER Freitag, der 04.01.2019 19 Uhr Levante Girona Liveticker Freitag, der 04.01.2019 21 Uhr Espanyol Barcelona CD Leganés Liveticker Samstag, der 05.01.2019 13 Uhr Real Valladolid Rayo Vallecano Madrid Liveticker Samstag, der 05.01.2019 16.15 Uhr Deportivo Alavés FC Valencia Liveticker Samstag, der 05.01.2019 20.45 Uhr Huesca Betis Sevilla Liveticker Sonntag, der 06.01.2019 12 Uhr SD Eibar FC Villarreal Liveticker Sonntag, der 06.01.2019 16.15 Uhr FC Sevilla Atlético Madrid Liveticker Sonntag, der 06.01.2019 18.30 Uhr Real Madrid Real Sociedad Liveticker Sonntag, der 06.01.2019 20.45 Uhr Getafe FC Barcelona Liveticker Montag, der 07.01.2019 21 Uhr Celta de Vigo Athletic Bilbao Liveticker

Primera Divison live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Begegnungen der La Liga live und in voller Länge. Außerdem könnt ihr euch bereits kurz nach dem Abpfiff die Highlights jeder einzelner Partie anschauen. Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr den Dienst die ersten 30 Tage kostenlos testen könnt. Daraufhin habt ihr weiterhin die Möglichkeit euer Abo monatlich zu kündigen.

Primera Divison: Die Tabelle zum 17. Spieltag