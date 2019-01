Fußball heute im TV: Die Primera Divison mit UD Levante live auf DAZN

Am heutigen Tag hat DAZN zwei Partien aus der Primera Divison für euch im Programm. Am 36. Spieltag in La Liga trifft UD Levante auf den FC Girona. Im zweiten Spiel des Abends duellieren sich Espanyol Barcelona und CD Leganes. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo und wann ihr die Spiele verfolgen könnt.

Im ersten Spiel des Tages treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander: Der FC Girona und UD Levante liegen mit jeweils 22 Punkten auf den Plätzen neun und zehn. Beide konnten jedoch nur eins der zurückliegenden fünf Spiele für sich entscheiden und müssen aufpassen, nicht näher an die Abstiegsplätze zu rutschen.

Weiter unten in der Tabelle begegnen sich außerdem Espanyol Barcelona und CD Leganes. Die Teams trennen zwei Zähler, wobei Leganes mit 19 Punkten nur einen knappen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat (Athletic Bilbao: 16 Punkte). Der Trend spricht für die Gäste: Espanyol verlor die vergangenen fünf Ligaspiele, Leganes blieb im gleichen Zeitraum ungeschlagen.

Primera Division: Welche Partien werden heute übertragen? Livestream und Liveticker

Datum Begegnung Anpfiff Übertragung Fr. 04.01. UD Levante - FC Girona 19 Uhr Live auf DAZN Liveticker bei SPOX Fr. 04.01. Espanyol - CD Leganes 21 Uhr Live auf DAZN Liveticker bei SPOX

Fußball heute live im Livestream auf DAZN und im Liveticker bei SPOX

Die beiden heutigen Spiele der Primera Division werden live auf DAZN übertragen. Weiterhin bietet euch SPOX zu beiden Begegnungen einen Liveticker, mit dem ihr über alles Wissenswerte auf dem Laufenden bleibt.

Bei DAZN könnt ihr die Partien live und in voller Länge am Bildschirm verfolgen und euch auch später auf Abruf anschauen. Zusätzlich zu allen Spielen der Primera Division zeigt DAZN auch Partien aus der Serie A, Ligue 1, Premier League, Champions League und Europa League.

Das Abonnement von DAZN kostet nur 9,99 Euro monatlich, wobei ihr den Streamingdienst 30 Tage kostenlos testen könnt. Daraufhin habt ihr jeden Monat die Möglichkeit, das Abo zu kündigen.

Primera Division: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag