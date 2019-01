Primera Division: Real Madrid beim FC Villarreal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 17. Spieltags in der Primera Division empfängt der FC Villarreal heute Real Madrid. SPOX versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie und klärt auf, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Real Madrid konnte die vergangenen drei Partien in La Liga gewinnen und blieb dabei ohne Gegentor. Mit einem Sieg in der heutigen Partie über Villarreal hätten sie zwar kaum eine Chance in der Tabelle aufzusteigen, doch der Anschluss zum Spitzenreiter aus Barcelona würde zumindest nicht verloren gehen.

Derzeit trennen die Königlichen drei Punkte sowie ganze achte Tore vom dritten Platz der Tabelle. Der FC Barcelona ist derweil sogar acht Zähler und stolze 24 Treffer entfernt. Villarreal befindet sich hingegen aktuell auf dem 18. Tabellenplatz und geht als klarer Underdog in das Spiel.

Villarreal gegen Madrid: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Villarreal und Real Madrid beginnt am heutigen Donnerstagabend um 21.30 Uhr. Ausgetragen wird das Duell im Estadio de la Ceramica in Villarreal.

FC Villarreal vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt ihr die Partie des FC Villarreal gegen Real Madrid nicht verfolgen. Wie alle Spiele der Primera Division, wird auch die heutige Begegnung exklusiv auf dem Streamingdienst DAZN übertragen.

Nicht nur wird die Partie auf DAZN live und in voller Länge ausgestrahlt, der Streamingdienst stellt euch auch noch alle anderen Highlights der La Liga schon kurze Zeit nach dem Abpfiff zur Verfügung.

Das Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr die ersten 30 Tage sogar kostenlos testen könnt, ob euch das Angebot gefällt. Auch daraufhin ist das Abo weiterhin monatlich kündbar.

FC Villarreal gegen Real Madrid heute im LIVE-TICKER

Doch auch ohne ein Abo habt ihr die Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr auch von unterwegs immer erstklassig informiert und verpasst somit keine wichtige Aktion auf dem Spielfeld.

Villareal vs. Real Madrid: Die vergangenen Begegnungen

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Primera Division 19.05.2018 FC Villarreal 2:2 (0:2) Primera Division 13.01.2018 Real Madrid 0:1 (0:0) Primera Division 26.02.2017 FC Villarreal 2:3 (0:0) Primera Division 21.09.2016 Real Madrid 1:1 (0:1) Primera Division 20.04.2016 Real Madrid 3:0 (1:0) Primera Division 13.12.2015 FC Villarreal 1:0 (1:0)

Primera Division: Die Tabelle der La Liga zum 17. Spieltag