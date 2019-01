Copa del Rey: Die Achtelfinals mit Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid live im TV und Livestream

In Spanien steht unter der Woche die zweite Runde der Achtelfinals in der Copa del Rey an. Vor allem für den Rekordsieger FC Barcelona wird das Rückspiel kein einfaches Unterfangen. Die Katalanen verloren das Hinspiel gegen UD Levante mit 1:2. SPOX zeigt euch, wann welche Partien stattfinden und wo diese im TV und Livestream übertragen werden.

Während Real Madrid das Hinspiel gegen CD Leganes deutlich für sich entscheiden konnte (3:0), muss Atletico Madrid nach dem Remis (1:1) gegen Girona mit voller Konzentration ins Rückspiel gehen.

Eine große Überraschung gelang auch UD Levante mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Barcelona. Lionel Messi und Co. werden im Camp Nou den Rückstand drehen müssen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Copa del Rey: Welche Spiele finden wann statt?

Datum Uhrzeit Partie Übertragung Di. 15.01. 19.30 Uhr Valladolid- Getafe DAZN Di. 15.01. 21.30 Uhr Valencia - Sporting Gijón DAZN Mi. 16.01. 19.30 Uhr Atlético Madrid - Girona DAZN Mi. 16.01. 20.30 Uhr Sevilla - Athletic Bilbao DAZN Mi. 16.01. 21.30 Uhr Leganés - Real Madrid DAZN Do. 17.01. 19.30 Uhr Real Sociedad - Betis DAZN Do. 17.01. 20.30 Uhr Espanyol - Villareal DAZN Do. 17.01. 21.30 Uhr FC Barcelona - Levante DAZN

Copa del Rey: Die Partien live auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Partien der Copa del Rey live und exklusiv. DAZN hat neben dem spanischen Pokal auch weitere europäische Top-Ligen im Angebot. Neben der Ligue 1, Premier League, Primera Division und Serie A werden auch Spiele der Champions- und Europa League übertragen. Zudem gibt es Partien der vier großen US-Ligen (NBA, NFL, MLB, NHL) und viele weitere Events aus UFC, Darts, Tennis und Vielem mehr gezeigt. Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Copa del Rey: Die Sieger seit 2010

Der FC Barcelona ist mit 30 Titeln der Rekordsieger des spanischen Pokals und gewann diesen in den vergangenen vier Jahren. Hier findet ihr alle Pokalsieger seit 2010 im Überblick.