Real Madrids Toni Kroos plant keine zweite Karriere als Trainer

Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid möchte nach seiner aktiven Karriere nicht als Trainer arbeiten. Das verriet der 28-Jährige der spanischen Ausgabe der Zeitschrift Esquire.

"Ich möchte später nicht das gleiche Leben führen wie jetzt, mit dem ständigen Reisen, man ist kaum zu Hause", erklärte Kroos und führte aus: "Es wäre noch schlimmer, weil man Verantwortung für eine ganze Mannschaft trägt. Also nein, ich möchte kein Trainer sein."

Toni Kroos: Was kommt nach der Fußballkarriere?

Anderweitig habe er sich jedoch auch noch keine Gedanken gemacht, was nach dem Ende seiner Laufbahn kommt: "Ich weiß nicht, ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Als ich 16 Jahre alt war und andere Kinder darüber nachdachten, was sie später machen wollen, war ich bereits Fußballer. Ich habe in diesem Alter bei den Bayern angefangen, und als ich 17 war, debütierte ich in der ersten Mannschaft", so der Mittelfeldspieler.

Kroos war 2014 für 25 Millionen Euro vom FC Bayern zu Real gewechselt. Mit den Königlichen gewann er bisher dreimal die Champions League und einen spanischen Meistertitel, sein Vertrag läuft noch bis 2022.