Primera Division: FC Barcelona feiert vierten Ligasieg in Folge

Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft mit seinem vierten Ligasieg in Folge die Tabellenführung erfolgreich behauptet. Die Katalanen gewannen gegen Celta Vigo mit 2:0 (2:0).

Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele, bei Barca aufgrund von wiederholter Disziplinlosigkeit nicht unumstritten, erzielte in der zehnten Minute das 1:0. Superstar Lionel Messi (45.) erhöhte mit seinem 15. Saisontor.

Zuvor hatte Atletico Madrid einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Espanyol Barcelona gefeiert. Weltmeister Antoine Griezmann (56., Elfmeter) sorgte für das Tor des Tages.

Der Hauptstadtklub bleibt mit drei Punkten Rückstand nach 17 Spieltagen der schärfste Verfolger von Barca, Klub von Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen.

Real Madrid gewann am Samstag die Klub-Weltmeisterschaft und tritt daher an diesem Wochenende nicht in der Primera Division an.

Primera Division: Die Ergebnisse

Heim Ergebnis Gast Girona 1:1 Getafe Real Sociedad 0:1 Deportivo Alaves Betis Sevilla 1:1 Eibar Atlético Madrid 1:0 Espanyol Barcelona Barcelona 2:0 Celta de Vigo Athletic Bilbao -:- Real Valladolid Valencia -:- Huesca Leganes -:- Sevilla Rayo Vallecano Madrid -:- UD Levante Valencia Villarreal -:- Real Madrid

Primera Division: Die Tabelle