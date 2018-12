Ex-BVB-Stürmer Michy Batshuayi beim FC Valencia vor dem Aus: Vorzeitiges Leihende?

Der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer Michy Batshuayi könnte den FC Valencia bereits im Januar wieder verlassen. Nach Informationen der Marca ist der spanische Verein unzufrieden mit den Leistungen des 25-Jährigen und strebt daher an, die Leihe bereits sechs Monate früher als geplant zu beenden.

Valencia belegt in der Tabelle aktuell nur den 14. Platz. Da der Ex-Dortmunder Batshuayi in 13 Einsätzen bisher nur einen Treffer beisteuern konnte, soll der Verein daher überlegen, im nächsten Transferfenster personell nachzurüsten und dabei auch im Sturm eine Veränderung zu vollziehen.

Der 25-Jährige ist noch bis zum Ende der Saison an Valencia ausgeliehen und hätte bei einer vorzeitigen Rückkehr zu Chelsea wohl nur geringe Chancen auf Einsatzzeiten.

Michy Batshuayi überzeugt bei Valencia nicht -nächste Leihe zu Crystal Palace?

Wie Het Laatste Nieuws erfahren haben möchte, sollen die Blues deshalb eine erneute Leihe anstreben und mit Crystal Palace bereits einen Interessenten gefunden haben.

Bereits 2016 waren die Eagles an Batshuayi interessiert gewesen, der schließlich an die Stamford Bridge gewechselt war. Auch die AS Monaco, die AS Rom und der AC Mailand sollen als potenzielle Abnehmer infrage kommen.