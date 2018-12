FC Barcelona legt Pläne für LaLiga-Spiel in Miami auf Eis

Der FC Barcelona hat die Pläne des spanischen Liga-Verbands für ein LaLiga-Gastspiel in Miami vorerst auf Eis gelegt. Der Klub warte darauf, dass eine "Einigung zwischen allen Parteien" erreicht werde.

Dies teilten die Katalanen am Montagabend in einer öffentlichen Erklärung mit. Barcelona sollte am 26. Januar 2019 in Miami das Derby gegen den FC Girona austragen. Dies war vom spanischen Fußball-Verband RFEF abgelehnt worden, was zu einem Streit zwischen Verband und Liga führte.

Bis dieser beigelegt ist, will Barcelona sich nicht länger selbst zum Thema äußern. Auch die weiterhin unklare Verteilung der TV-Gelder zwischen erster und zweiter Liga sei ein Grund für den Rückzug. Die grundlegende Bereitschaft für ein derartiges Spiel sei allerdings weiterhin vorhanden, teilte der Verein mit.

FC Barcelona: "Es existiert kein Konsens"

Barca-Mediendirektor Javier Bordas meldete sich nach einem Gespräch mit Liga-Präsident Javier Tebas zu Wort: "Wir wollten keinen Rechtsstreit einleiten. Wir waren und sind bereit, das Beste für den spanischen Fußball zu tun. Aber aktuell existiert kein Konsens."

Tebas selbst gab an, von den Katalanen "nicht enttäuscht" zu sein, sondern die Entscheidung vollauf zu respektieren. Die Chancen auf das Miami-Spiel stehen damit weiterhin schlecht. Verbandspräsidet Luis Rubiales zeigte sich erfreut über die Entscheidung des FC Barcelona und verweigerte weiterhin jeden Dialog mit Tebas.