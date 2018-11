Bericht: Arturo Vidal neuer Aufpasser von Ousmane Dembele bei Barca

Der FC Barcelona hat Sorgenkind Ousmane Dembele, der in der jüngsten Vergangenheit durch einige Disziplinlosigkeiten für Aufsehen sorgte, in Mannschaftskamerad Arturo Vidal offensichtlich einen persönlichen Aufpasser an die Seite gestellt.

Wie die spanische Sport berichtet, soll der chilenische Nationalspieler, der im Verein ein hohes Ansehen genießt, dem 21-jährigen Franzosen mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihn unterstützen.

"Manchmal spricht man mehr über das, was Abseits des Rasens stattfindet, statt über das auf dem Feld. Dembele ist jung und braucht Zuneigung und Ratschläge. Wir helfen ihm sehr", hatte Vidal noch vor dem Duell in der Champions League bei PSV (2:1) gesagt.

Vidal, der zwar für seine resolute Spielweise und Kämpferqualitäten bekannt ist, fiel aber abseits des Platzes in der Vergangenheit ebenfalls öfter negativ auf. Dembele hatte zuletzt wegen eines kuriose Grundesunentschuldigt beim Barca-Training gefehlt.