Weltfußballer Luka Modric verrät: Wir wetteten in der Kabine auf Ronaldos Verbleib

Weltfußballer Luka Modric von Real Madrid hat verraten, dass in der Umkleidekabine der Königlichen Wetten abgeschlossen wurden, dass Cristiano Ronaldo bleibt. Außerdem sieht der Kroate unter den französischen Kandidaten für den Ballon d'Or Atletico-Star Antoine Griezmann vor Kylian Mbappe und Raphael Varane.

"Ich hätte nicht gedacht, dass Ronaldo gehen würde. Tatsächlich schlossen wir in der Umkleidekabine unter uns Wetten ab, als das Gerücht über Cristiano aufkam. Und wir waren überzeugt, dass er am Ende bleiben würde. Aber hey, jeder trifft seine eigene Lebensentscheidung", sagte Modric im Gespräch mit France Football.

Auch der Rücktritt von Trainer Zinedine Zidane habe ihn sehr überrascht. Beim Gedanken an seinen Ex-Trainer geriet Modric regelrecht ins Schwärmen: "Manchmal kam er zu uns, um mit uns zu spielen. Es war beeindruckend, seine Eleganz und seine Bewegungen auf dem Feld zu sehen. Ich wünschte wirklich, ich hätte eines Tages sein Teamkollege sein können."

Zidane gewann 1998 als Spieler den Ballon d'Or. CR7 ist neben Lionel Messi mit fünf Goldenen Bällen gar Rekordsieger der prestigeträchtigen Trophäe. In diesem Jahr ist Modric selbst auch nominiert und darf sich als Weltfußballer große Hoffnungen auf den Gewinn machen. Selbst gibt er sich jedoch bescheiden, spricht lieber über andere Spieler: "Ich will nicht so auftreten und sagen 'Ich verdiene den Goldenen Ball'", erklärte Modric: "Mir geht es darum, so zu spielen, wie ich es in den letzten Monaten getan habe."

Top 30 Shortlist für den Ballon d'Or: Blamage für Deutschland und die Bundesliga © getty 1/32 France Football vergibt am 3. Dezember in Paris den Ballon d'Or - nicht zu verwechseln mit dem "FIFA Ballon d'Or", den man von 2010-2015 gemeinsam vergab. Jetzt gibt es wieder zwei Preisträger. 30 Spieler sind auf der jetzt veröffentlichten Shortlist. © getty 2/32 Die Deutschen wurden dabei von France Football wurden dabei abgestraft: Kein Einziger hat es unter die Top 30 geschafft, auch Toni Kroos nicht. Mehr noch: Die gesamte Bundesliga ist nicht vertreten. Die Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge) sind: © getty 3/32 Sergio Agüero (30/Manchester City) © getty 4/32 Alisson Becker (26/FC Liverpool) © getty 5/32 Gareth Bale (29/Real Madrid) © getty 6/32 Karim Benzema (30/Real Madrid) © getty 7/32 Edinson Cavani (31/Paris Saint-Germain) © getty 8/32 Thibaut Courtois (26/Real Madrid) © getty 9/32 Kevin de Bruyne (27/Manchester City) © getty 10/32 Roberto Firmino (27/FC Liverpool) © getty 11/32 Diego Godin (32/Atletico Madrid) © getty 12/32 Antoine Griezmann (27/Atletico Madrid) © getty 13/32 Eden Hazard (27/FC Chelsea) © getty 14/32 Isco (26/Real Madrid) © getty 15/32 Harry Kane (25/Tottenham Hotspur) © getty 16/32 N'Golo Kante (27/FC Chelsea) © getty 17/32 Hugo Lloris (31/Tottenham Hotspur) © getty 18/32 Mario Mandzukic (32/Juventus Turin) © getty 19/32 Sadio Mane (26/FC Liverpool) © getty 20/32 Marcelo (30/Real Madrid) © getty 21/32 Kylian Mbappe (19/Paris Saint-Germain) © getty 22/32 Lionel Messi (31/FC Barcelona) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) © getty 23/32 Luka Modric (33/Real Madrid) © getty 24/32 Neymar (26/Paris Saint-Germain) © getty 25/32 Jan Oblak (25/Atletico Madrid) © getty 26/32 Paul Pogba (25/Manchester United) © getty 27/32 Ivan Rakitic (30/FC Barcelona) © getty 28/32 Sergio Ramos (32/Real Madrid) © getty 29/32 Cristiano Ronaldo (33/Juventus Turin) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) © getty 30/32 Mohamed Salah (26/FC Liverpool) © getty 31/32 Luis Suarez (31/FC Barcelona) © getty 32/32 Raphael Varane (25/Real Madrid)

Luka Modric über Ballon d'Or: "Sehe Griezmann unter den Franzosen ganz vorne"

Auf die Frage, welchem Weltmeister er bei der Wahl die Favoritenrolle zusprechen würde, sagte Modric: "Ich sehe Antoine Griezmann unter den französischen Nominierten ganz vorne. Wegen allem, was er in diesem Jahr erreicht hat."

Den erst 19-jährigen Kylian Mbappe sieht Modric als zukünftigen Kandidaten für den Gewinn der Auszeichnung. "Er ist ein außergewöhnliches Talent, ein vielversprechender Spieler für die Zukunft, der bereits jetzt ein großartiges Niveau erreicht hat. Er ist etwas Besonderes", so Modric über den französischen Shootingstar.

Der Ballon d'Or wird am 3. Dezember verliehen.