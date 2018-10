Clasico Barcelona vs. Real Madrid - Stimmen: "Wie wir alle spielen, ist ein Desaster"

Bei Real Madrid herrschte nach der 1:5-Klatsche im Clasico beim FC Barcelona Ernüchterung. Die Luft für Trainer Julen Lopetegui wird dabei immer dünner, wobei Mittelfeldspieler Casemiro seinen Coach im Anschluss an eine "desaströse" Partie verteidigte.

"Über den Trainer können wir nicht reden, denn die Schuldigen sind wir. Wir spielen alle sehr schlecht. Alle!", erklärte der Brasilianer. "Wir sind in keiner guten Form, wir müssen mehr laufen und mehr kämpfen. Dieses 1:5 ist ein Spiegelbild unserer Saison. Wie wir alle spielen - es ist ein Desaster."

Lopetegui selbst wollte auf der Pressekonferenz derweil keine Prognose abgeben, ob er den aktuellen Tabellenneunten von LaLiga auch in Zukunft trainieren wird. "Ich bin nicht derjenige, der die Entscheidungen trifft. Ich habe bereits erklärt, wie ich mich fühle. Der Rest liegt nicht in meiner Verantwortung", so der 52-Jährige.

Trotz der Durststrecke ist Lopetegui aber weiter optimistsch und geht davon aus, dass "es in der zweiten Saisonhälfte besser wird. Wir müssen jetzt zunächst einmal aufstehen, danach wieder an uns glauben, weil wir von außen keine Hilfe bekommen werden. Wir stehen da wo wir stehen, aber ich glaube trotzdem, dass Real dieses Jahr etwas zu feiern haben wird."

Barcas Luis Suarez, der einen Hattrick zum klaren Erfolg der Katalanen beigesteuert hatte, äußerte sich in Anspielung auf den verletzt fehlenden Superstar Lionel Messi wiefolgt: "Wir sind stolz darauf, den besten Spieler der Welt in unseren Reihen zu haben. Aber wir haben gezeigt, dass wir eine großartige Mannschaft sind und außerdem einen großen Trainer haben."

Einzelkritiken zum Clasico zwischen Barca und Real: Fatale Königliche fällen komplett durch © getty 1/29 Am Sonntag fand am 10. Spieltag der Primera Division der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid statt. Barcelona gewann mit 5:1. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken zu allen Spielern. © getty 2/29 Marc-Andre ter Stegen: In der gesamten Partie praktisch nicht geprüft. War beim Gegentor machtlos. Note: 3. © getty 3/29 Sergi Roberto: Schaltete sich viel nach vorne ein und startete einige Male gut in die Tiefe und wurde von Rakitic bedient. Nach der Einwechslung von Semedo rückte er eine Reihe nach vorne und bereitete zwei Tore vor. Note: 2,5. © getty 4/29 Gerard Pique: Organisierte die Abwehr und steuerte Nebenmann Lenglet. Verlor Anfang der zweiten Hälfte etwas die Ordnung. Fing sich dann jedoch wieder und ließ daraufhin praktisch nichts mehr zu. Note: 3. © getty 5/29 Clement Lenglet: Gewann nur 25 Prozent seiner direkten Duelle und schwamm nur zu Beginn der zweiten Hälfte etwas. Ansonsten war Benzema bei ihm in guten Händen. Note: 3,5. © getty 6/29 Jordi Alba: Überragender Auftritt des Linksverteidigers. Perfekter Lauf in die Tiefe und perfekter Pass in den Rücken auf Coutinho vor dem 1:0. Hatte auch vor dem Elfer zum 2:0 seine Füße im Spiel. Hatte zudem die meisten Ballaktionen. Note: 1. © getty 7/29 Ivan Rakitic: Gab den Ballverteiler vor der Abwehr. Eröffnete mit starken Diagonalbällen immer wieder die gefährlichen Angriffe, wodurch Barca immer wieder hinter Reals Abwehrkette kam. War unglaublich präsent und hatte zehn Balleroberungen. Note: 2. © getty 8/29 Sergio Busquets: Ersetzte Messi als Kapitän Barcas. Unauffälliges Match des Sechsers, der durch seine Passicherheit wie gewohnt für Ruhe im Aufbauspiel Barcas sorgte. Note: 3. © getty 9/29 Arthur: Spielte den offensiven Part im katalanischen Mittelfeld. Lief zusammen mit Suarez hoch an. Scheiterte mit seinem Schlenzer an Courtois. War unglaublich passsicher (über 90 Prozent Passquote). Note: 3. © getty 10/29 Rafinha: Der Messi-Ersatz war der Unauffälligste im Offensivspiel Barcas. Konnte sich nur selten gegen die Real-Defensive behaupten (14 Ballverluste). Note: 3. © getty 11/29 Luis Suarez: Holte den Elfmeter heraus und vollstreckte kaltschnäuzig (31.). Visierte erst nur den Pfosten an (61.). Beim 3:1 und 4:1 machte es der Uruguayer besser und versenkte die Madrilenen. Note: 1. © getty 12/29 Coutinho: War unglaublich ballsicher und harmonierte vor allem im ersten Durchgang prächtig mit Jordi Alba. Schob überlegt zum 1:0 ein. Tauchte in der zweiten Halbzeit etwas ab und musste für Dembele weichen. Note: 2,5. © getty 13/29 Nelson Semedo: Kam für Rafinha und sollte zusammen mit Sergi Roberto die rechte Seite für die letzten 20 Minuten zumachen. Note: 3,5. © getty 14/29 Ousmane Dembele: Durfte die letzten 20 Minuten mitmischen. Assistierte Vidal bei seinem Kopfballtreffer durch eine perfekt getimte Flanke. Keine Bewertung © getty 15/29 Arturo Vidal: Kam für Arthur und setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt. Keine Bewertung. © getty 16/29 Thibaut Courtois: Schöne Flugeinlage bei Arthurs Schuss (19.). Machte in der zweiten Hälfte mit seinen Abwürfen das Spiel schnell und leitete somit Konter ein. Konnte keines der fünf Gegentor verhindern. Note: 4. © getty 17/29 Nacho Fernandez: War mit Alba wegen seines Schnelligkeitsdefizit völlig überfordert. Kam dadurch praktisch gar nicht in die Zweikämpfe. Vor allem über seine Seite wurde es gefährlich. In Hälfte zwei in der Dreierkette gefestigter. Note: 5. © getty 18/29 Raphael Varane: Der Weltmeister steckt weiter im Formtief. Gewann nur die Hälfte seiner Zweikämpfe. Unglückliche Aktion vor dem Elfmeter, als er Suarez in die Hacken tritt. Musste folgerichtig zur Pause in der Kabine bleiben. Note: 5,5. © getty 19/29 Sergio Ramos: Der Kapitän hatte große Probleme zu Beginn und spielte zwei, drei haarsträubende Fehlpässe. Besonders der Halbflugball auf Nacho in der 19. Minute völlig unnötig. Bei den Gegentoren meist einen Schritt zu spät. Note: 5. © getty 20/29 Marcelo: Überragender Hacken-Tunnel gegen Sergi Roberto in Hälfte eins, ansonsten kam in Hälfte eins nicht viel vom Brasilianer. Dann deutlich besser im Spiel. Mit ganz viel Ruhe beim Anschlusstreffer (51.). Musste verletzt raus (80.). Note: 3,5. © getty 21/29 Luka Modric: Im Pech bei seinem Pfostenschuss (56.). Ansonsten eigentlich überhaupt nicht auf dem Platz. Gewann nur 57 Prozent seiner Zweikämpfe und war im Mittelfeld völlig abgemeldet. Note: 4,5. © getty 22/29 Casemiro: Ganz schwache Rückwärtsbewegung beim 0:1. Ließ Coutinho einfach blank in den Rückraum einlaufen. Ab der Halbzeitpause rückte er dann als zentraler Innenverteidiger in die Dreierkette, konnte die Gegentor jedoch auch nicht verhindern. Note: 4,5. © getty 23/29 Toni Kroos: Das Spiel lief komplett an ihm vorbei. Der Deutsche konnte dem Spielaufbau der Madrilenen nicht wie gewohnt den Stempel aufdrücken. Ging zusammen mit Modric in der Zentrale unter. Note: 4,5. © getty 24/29 Gareth Bale: Musste enorm viele Defensivaufgaben übernehmen und Nacho gegen Alba helfen. Konnte nie seine Schnelligkeit einsetzen und für Gefahr sorgen. Note: 5. © getty 25/29 Karim Benzema: Hatte in Halbzeit eins die einzige Halbchance für Real. Muss den Ausgleich per Kopf machen (68.). Ansonsten gut aufgehoben bei Lenglet und Pique. Note: 4. © getty 26/29 Isco: Kam wie seine Nebenmänner erst im zweiten Durchgang etwas besser in die Partie. Verlor extrem viele Bälle und hatte eine unglaublich schwache Zweikampfquote (29 Prozent). Bereitete immerhin das 1:2 vor. Note: 4. © getty 27/29 Lucas Vazquez: Kam in der Pause für Varane und bekleidete die Rechtsverteidigerposition. Leitete über seine Seite den Anschlusstreffer ein. Traumhafte Flanke auf Benzema. Tauchte dann jedoch ab. Note: 3,5. © getty 28/29 Marco Asensio: Ersetzte Gareth Bale, hatte jedoch keine nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 29/29 Mariano Diaz: Wurde in der 82. Minute für den verletzten Marcelo eingewechselt. Keine Bewertung.

