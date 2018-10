Real Madrid mit Solari im Copa del Rey gegen UD Melilla: Heute live im TV und Livestream

Real Madrid ist heute in der Zwischenrunde des Copa del Reys bei UD Melilla zu Gast. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel der Königlichen gegen den Drittlisigten verfolgen könnt.

Das Hinspiel des Copa del Reys zwischen den Drittligisten UD Melilla und Real Madrid ist das erste Spiel für den neuen Real-Interimscoach Santiago Solari.

Real Madrid zu Gast bei UD Melilla: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Gastspiel der Königlichen findet am heutigen Mittwoch, 31. Oktober, im Alvarez Claro in der spanischen Stadt Melilla an der Landesgrenze zu Marokko. Der Anpfiff erfolgt um 19.30 Uhr.

Real Madrid gegen UD Melilla: Übertragung im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV ist das Hinspiel in der Zwischenrunde des spanischen Pokals nicht zu sehen. Der Streamingdienst DAZN überträgt den Copa del Rey live und exklusiv. DAZN zeigt neben auserwählten Spiele des spanischen Pokals auch Spitzenfußball aus den europäischen Topligen, der UEFA Champions League und alle Begegnungen der UEFA Europa League. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann ein Monat lang kostenfrei getestet werden.

Primera Division gegen Segunda Division B - Real gegen Melilla

UD Melilla spielt seit acht Jahren in der dritten spanischen Liga. Dort stehen die Amateurspieler auf dem zweiten Tabellenplatz. Höher als Liga drei spielte der Verein bisher noch nie. Real Madrid hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und trennte sich am vergangenen Montag von seinem Trainer Julen Lopetegui. Bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wird, übernimmt Santiago Solari den Posten als Chefcoach der Königlichen.

Real Madrid: Santiago Solari soll den Umschwung schaffen

Die sportliche Krise von Real Madrid gipfelte im 1:5-Desaster im Clasico gegen den FC Barcelona am vergangenen Sonntag. Überhaupt konnte Real nur eines der letzten sieben Spiele gewinnen und kassierte dabei fünf Niederlagen. In der spanischen Liga stehen die Königlichen auf Rang neun der Primera Division und haben bereits sieben Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Die letzten Spiele von Real Madrid: