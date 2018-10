FC Barcelona: Verletzungsschock für Lionel Messi vor Champions League und Clasico

Lionel Messi hat sich möglicherweise eine schwere Verletzung am rechten Arm zugezogen. Beim Gipfeltreffen in der Primera Division zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla musste La Pulga bereits nach rund 18 Minuten beim Stand von 1:1 ausgewechselt werden.

Während eines Zweikampfes mit Franco Vazquez ging der Argentinier zu Boden und fasste sich sofort an den rechten Ellenbogen. Nach einer ersten Behandlung auf dem Platz wurde Messi begleitet von zwei Barca-Betreuern vom Feld geführt.

Dort wurde der komplette Arm bandagiert und der 31-Jährige verschwand mit schmerzverzerrtem Gesicht in den Katakomben. Für ihn kam Ousmane Dembele in die Partie. Messi hatte bereits in der 12. Minute das zwischenzeitliche 2:0 im Spitzenspiel gegen Sevilla erzielt.

Clasico in Gefahr? Leichte Entwarnung bei Messi

Besonders bitter: Am kommenden Sonntag steht mit El Clasico das Gigantentreffen mit Real Madrid an. Ob und wie lange Messi den Katalanen fehlen wird, ist noch fraglich. Allerdings soll es nach Goal-Informationen hinsichtlich der Schwere der Verletzung bereits leichte Entwarnung gegeben haben.

Zwar befinde sich Messi aktuell schon auf dem Weg ins Krankenhaus, eine erste Untersuchung habe jedoch ergeben, dass es sich wahrscheinlich lediglich um eine Überdehnung und keine Luxation des rechten Ellenbogens handele.

Eine genaue Diagnose seitens des Vereins steht wird erst in den kommenden Stunden erwartet. In der Champions League empfängt Barcelona am kommenden Mittwoch Inter Mailand.