Real-Coach Julen Lopetegui über Cristiano Ronaldo: "Habe nie mit ihm gesprochen"

Real-Coach Julen Lopetegui hat sich zum Abschied von Ronaldo zu Juventus Turin geäußert. Messis Statement, die Madrilenen seien ohne ihm schlechter, kommentierte er nicht.

"Ich habe nie mit ihm gesprochen. Als ich kam, hatte er dem Klub bereits deutlich kommuniziert, gehen zu wollen", sagte Lopetegui im Interview mit dem Radiosender Onda Cero über den Wechsel Ronaldos. "Der Klub half ihm, seinen Wunsch zu erfüllen. Und ich habe diesen Wunsch logischerweise akzeptiert und respektiert. Er war ein riesiger Spieler für diesen Klub."

Julen Lopetegui will Lionel Messis Statement nicht einordnen

Barcelonas Superstar Messi hatte derweil am Montag in einem Interview nahegelegt, dass es "offensichtlich" sei, dass Real ohne Ronaldo schlechter ist. Auf die Worte des Argentiniers angesprochen betonte Lopetegui: "Ich werde diese Meinung nicht einordnen. Ich jedenfalls würde keine einzige Sekunde an den Spielern von Real Madrid zweifeln."

Kurz vor Beginn der WM war bekannt geworden, dass Lopetegui bei Real die Nachfolge des zurückgetretenen Zinedine Zidane antreten wird, der spanische Verband hatte den früheren Nationaltrainer daraufhin entlassen. Nach der Niederlage gegen Stadtrivale Atletico im UEFA Supercup ist Real in LaLiga unter Lopetegui ein perfekter Start gelungen, die ersten drei Partien wurden allesamt gewonnen.

