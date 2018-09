Lionel Messi äußert sich zum Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin

Lionel Messi hat sich zum in der Sommerpause vollzogenen Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin geäußert.

"Um ehrlich zu sein, war ich ziemlich überrascht. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er Madrid verlässt und nach Turin wechselt", sagte Messi gegenüber Radio Catalunya.

Der Superstar des FC Barcelona ist sich nun sicher, dass die Königlichen ohne CR7 längst nicht mehr ein so gefährlicher Gegner in der Primera Division sind. "Es ist offensichtlich, dass sie nicht mehr so stark sind", meinte der 31-Jährige.

Gleichzeitig traut Messi Juventus mit Ronaldo zu, die Champions League zu gewinnen: "Sie gehören nun ganz klar zu den Favoriten."