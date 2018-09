Lionel Messi will Karriere wohl beim FC Barcelona ausklingen lassen

Lionel Messi strebt ein Karriereende in Katalonien an. Ein Abschied von FC Barcelona wäre mit großen Schwierigkeiten verbunden, so der Rekordtorschütze des Vereins.

"Die Idee ist, in Barcelona zu bleiben", sagte Messi im Interview mit Catalunya Radio. "Meine Familie ist hier sehr verwurzelt. Veränderungen wären sehr groß und sehr kompliziert", führte der 31-jährige Argentinier aus.

Lionel Messi: Barcelona ist der beste Club der Welt

Messi kam bereits im Alter von 13 Jahren von Newell's Old Boys aus seiner Heimatstadt Rosario in Barcas Nachwuchsakademie, hat seit seinem Profidebüt im Herbst 2004 mittlerweile 641 Pflichtspiele für die Katalanen absolviert. "Ich habe hier alles", betonte der fünffache Weltfußballer. "Das ist der beste Klub der Welt in einer der schönsten Städte der Welt. Meine Kinder wurden hier in Katalonien geboren, ich muss nirgendwo anders hin."

Messi, der mit Barca bisher unter anderem viermal die Champions League gewann, steht in Barcelona noch bis 2021 unter Vertrag.

Lionel Messis beeindruckende Zahlen bei Barcelona