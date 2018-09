Primera Division, 5. Spieltag: Bleiben Real Madrid und Barca weiterhin ungeschlagen?

Am 5. Spieltag der Primera Division bekommst es der Tabellenführer FC Barcelona im Camp Nou mit FC Girona zu tun. Real Madrid trifft im heimischen Camp Nou auf den Tabellenvierten Espanyol Barcelona. Atletico Madrid muss auswärts beim FC Getafe antreten, die mit sieben Punkten zwei Zähler mehr als die Rojiblancos auf dem Konto haben.

An der Spitze der Primera Division ergibt sich schon nach dem vierten Spieltag das gewohnte Bild: Barcelona und Real Madrid marschieren vorne weg. Während Barca noch keinen Punkt abgegeben hat, büßte Real am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen den bisher ebenso ungeschlagenen Club Athletic Bilbao die ersten Zähler ein.

Stadtrivale Atletico ist hingegen in der Liga noch nicht so richtig in Tritt gekommen und konnte lediglich gegen Rayo Vallecano gewinnen. Die Rojiblancos treten am 5. SPieltag die Reise zum Tabellenfünften Getafe an.

Primera Division: Fakten zum 5. Spieltag

Der FC Barcelona ist seit 38 Liga-Heimspielen ungeschlagen (32 Siege, sechs Remis). Ihre längste ungeschlagene Heimserie mit 40 ungeschlagenen Partien stammt aus der Zeit zwischen Oktober 1991 und November 1993.

Das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Girona wird vermutlich am 27. Januar in Miami ausgetragen

Der FC Getafe hat seine letzten acht Liga-Spiele gegen Atletico Madrid verloren. Der letzte Sieg in der Primera Division gegen die Simeone-Elf war im November 2011 (3:2).

Real Madrids Gareth Bale hat in den letzten elf Spielen im Bernabeu zehnmal getroffen. In den letzten fünf Spielen jeweils einmal.

Athletic Bilbao ist das einzige Team neben Real Madrid und dem FC Barcelona, das noch ungeschlagen in der neuen Liga-Saison ist.

Primera Division: Alle Partien des 5. Spieltages im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 21.09. 21 Uhr SD Huesca Real Sociedad DAZN SPOX Sa., 22.09. 13.00 Uhr Rayo Vallecano Deportivo Alavés DAZN SPOX Sa., 22.09. 16.15 Uhr Celta de Vigo Real Valladolid DAZN SPOX Sa., 22.09. 16.15 Uhr SD Eibar CD Leganes DAZN SPOX Sa., 22.09. 18.30 Uhr FC Getafe Atletico Madrid DAZN SPOX Sa., 22.09. 20.45 Uhr Real Madrid Espanyol Barcelona DAZN SPOX So., 23.09. 12.00 Uhr UD Levante FC Sevilla DAZN SPOX So., 23.09. 16.15 Uhr FC Villarreal FC Valencia DAZN SPOX So., 23.09. 18.30 Uhr Real Betis Athletic Bilbao DAZN SPOX So., 23.09. 20.45 Uhr FC Barcelona FC Girona DAZN SPOX

Die Tabelle der Primera Division vor der 5. Spieltag