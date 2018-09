FC Barcelona gegen SD Huesca heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona spielt am heutigen Sonntag gegen den Aufsteiger SD Huesca. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Barca fuhr wie erwartet an den ersten zwei Spieltagen Siege ein. Doch auch der heutige Gast schlug sich nicht schlecht: In den ersten beiden Partien in der höchsten Spielklasse Spaniens überhaupt holte die SD Huesca bereits vier Punkte.

Wo und wann spielt der FC Barcelona gegen SD Huesca?

Die Partie zwischen Barcelona und Huesca findet am heutigen Sonntag um 18.30 statt. Austragungsort ist das Camp Nuo in Barcelona.

FC Barcelona gegen SD Huesca heute live im TV, Livestream, Liveticker

Nur auf DAZN zeigt die Partie zwischen dem FC Barcelona und der SD Huesca heute live. Der Streamingdienst überträgt das Spiel ab 18.30 Uhr.

Neben den Spielen der Primera Division hat DAZN noch viele weitere Partien im Programm: Spieler der Premier League, Ligue 1, Serie A, Champions League und der Europa League werden live übertragen. Zusätzlich gibt es die Highlights aus den beiden deutschen Topligen bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich.

Für alle, die das Spiel zwischen dem FC Barcelona und der SD Huesca nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an.

FC Barcelona - SD Huesca: Fakten zum Spiel

Der FC Barcelona ist seit 37 Spielen in der Liga im Camp Nuo ungeschlagen. Die letzte Niederlage vor eigenem Publikum gab es am dritten Spieltag der Saison 2016/17 gegen Alaves.

Für Huesca ist es das erste Spiel in der Primera Division gegen Barcelona. Seit 1960 konnten nur Villareal 1998 und Malaga 1999 als Liganeulinge Barca schlagen.

Die SD Huesca hat drei ihrer bisherigen vier Ligatore außerhalb des Strafraums erzielt.

Huescas Trainer Leo Franco hat als Spieler keines seiner fünf Partien im Camp Nuo verloren.

FC Barcelona gegen SD Huesca: Die bisherigen Aufeinandertreffen

Da die SD Huesca diese Saison das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Primera Division spielt, trafen die Klubs bisher nur im Pokal aufeinander.