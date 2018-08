Real-Madrid-Transfers in der Sommerpause: Courtois, Vinicius und Co. - die Neuzugänge der Königlichen

Der Abgang von Cristiano Ronaldo überschattete die Transferperiode von Real Madrid. Die Königlichen können jedoch auch auf einige Zugänge verweisen. Hier gibt es eine Übersicht zu den Neuzugängen von Real Madrid.

Insgesamt hat Real bislang 124 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Damit halten sich die Ausgaben und die Einnahmen durch die Abgänge die Waage.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Real Madrid-Transfers: Neuzugänge von den Königlichen

Name Alter Verein Ablöse Vinicius Junior 18 Flamengo 45 Millionen Euro Thibaut Courtois 26 FC Chelsea 35 Millionen Euro Alavaro Odriozola 22 Real Sociedad 30 Millionen Euro Andriy Lunin 19 Zorya Luhansk 8,5 Millionen Euro

Alter: 18

Position: Linksaußen

Vertrag bis: 30.06.2025

Mit 45 Millionen Euro ist Vinicius Junior der teuerste Transfer in diesem Sommer. Schon 2017 machte Real Nägel mit Köpfen und tütete die Verpflichtung des Youngsters ein. Ab dieser Saison ist er nun endgültig in Europa angekommen. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo klafft eine Lücke in der Offensive der Madrilenen. Zusammen mit Gareth Bale, Karim Benzema und Marco Asensio soll er diese Lücke auffüllen.

Die teuersten U19-Spieler: Vinicius Jr. lässt CR7 erblassen © getty 1/21 Mit einer Ablösesumme von 45 Millionen Euro hat Real Madrid Vinicius zum teuersten Spieler unter 19 Jahren aller Zeiten gemacht. SPOX zeigt euch die Top 20 der kostspieligsten U19-Akteure. © getty 2/21 Platz 20: Bruma (Alter: 18) – von Sporting CP zu Galatasaray (Saison 2013/14) – Ablöse: 13 Millionen Euro. © getty 3/21 Platz 20: Lucas Ocampos (18) – von River Plate zu AS Monaco (Saison 2012/13) – 13 Millionen Euro. © getty 4/21 Platz 18: Alex Oxlade-Chamberlain (17) – vom FC Southampton zum FC Arsenal (Saison 2011/12) – 13,8 Millionen Euro. © getty 5/21 Platz 17: Valeri Bojinov (18) – von US Lecce zum AC Florenz (Saison 2004/05) – 14 Millionen Euro. © getty 6/21 Platz 17: Sebastien Frey (18) – von AS Cannes zu Inter Mailand (Saison 1998/99) – 14 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 15: Gareth Bale (17) – vom FC Southampton zu Tottenham (Saison2007/08) – 14,7 Millionen Euro. © getty 8/21 Platz 14: Romelu Lukaku (18) – vom RSC Anderlecht zum FC Chelsea (Saison 2011/12) – 15 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13: Stephan El Shaarawy (18) – vom FC Genua zum AC Milan (Saison 2011/12) – 15,5 Millionen Euro © getty 10/21 Platz 12: Paulinho (18) – von Vasco da Gama zu Bayer Leverkusen (Saison 2018/19) - 18,5 Millionen Euro. © getty 11/21 Platz 11: Cristiano Ronaldo (18) – von Sporting CP zu Manchester United (Saison 2003/04) – 19,0 Millionen Euro. © getty 12/21 Platz 10: Willem Geubbels (18) – von Olympique Lyon zu AS Monaco (Saison 2018/19) – 20 Millionen Euro. © getty 13/21 Platz 9: Pietro Pellegri (16) – von FC Genua zu AS Monaco (Saison 2017/18) – 21 Millionen Euro. © getty 14/21 Platz 8: Sergio Agüero (18) – von Independiente zu Atletico Madrid (Saison 2006/07) – 21,7 Millionen Euro. © getty 15/21 Platz 7: Alexandre Pato (17) – von Internacional zum AC Milan (Saison 2007/08) – 24 Millionen Euro. © getty 16/21 Platz 6: Antonio Cassano (18) – vom FC Bari 1908 zur AS Roma (Saison 2001/02) – 28,5 Millionen Euro. © getty 17/21 Platz 5: Renato Sanches (18) – von Benfica zum FC Bayern München (Saison 2016/17) – 35 Millionen Euro. © getty 18/21 Platz 4: Wayne Rooney (18) – vom FC Everton zu Manchester United (Saison 2004/05) – 37 Millionen Euro. © getty 19/21 Platz 3: Luke Shaw (18) – vom FC Southampton zu Manchester United (Saison 2014/15) – 37,5 Millionen Euro. © getty 20/21 Platz 1: Rodrygo (18) – vom FC Santos zu Real Madrid (Saison 2019/20) - 45 Millionen Euro. © getty 21/21 Platz 1: Vinicius Jr. (18) – von Flamengo zu Real Madrid (Saison 2018/19) – 45 Millionen Euro.

"Wir glauben, dass er einer der Größten dieser neuen, nahenden Ära werden kann", sagte Real-Präsident Florentino Perez bei seiner Vorstellung und weckte damit große Erwartungen an den 18-Jährigen.

Auf der US-Tour ließ er erstmals seine Qualitäten aufblitzen. Vor allem sein Antritt und seine technischen Fertigkeiten im Dribbling dürften die Real-Fans verzücken.

© getty

Real-Madrid-Neuzugang Thibaut Courtois: Wiedervereinigung mit dem Herzen

Alter: 26

Position: Torhüter

Vertrag bis: 30.06.2024

"Ich hatte zwar finanziell bessere Angebote, aber wollte unbedingt hierherkommen, um nah bei meinen Kindern zu sein", sagte Thibaut Courtois bei seiner Vorstellung. Nicht nur die Aussicht auf Titel, sondern auch die Familie gab den Ausschlag für Madrid.

In der spanischen Hauptstadt lebt nämlich seine Ex-Freundin Marta Dominguez mit seinen beiden Kindern. Durch den Wechsel ist er mit seiner Tochter und seinem Sohn wieder vereint.

Zudem wird der Belgier Keylor Navas als Nummer Eins der Königlichen verdrängen. Navas selbst wird aber wohl nicht wechseln, schließlich kündigte er an, um seinen Stammplatz kämpfen zu wollen.

Real-Madrid-Neuzugang Andriy Lunin: Torhüter-Versprechen für die Zukunft

Alter: 19

Position: Torhüter

Vertrag bis: 30.06.2024

Mit Andriy Lunin hat sich Real neben Courtois einen weiteren Torhüter ins Team geholt. Der Ukrainer soll hinter Courtois und Navas die Nummer drei sein und behutsam aufgebaut werden. Der 19-Jährige gilt als großes Talent und soll vorerst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.

Insgesamt stehen nun aber fünf Keeper im Kader der Königlichen. Damit wird aller Voraussicht noch mindestens ein Torhüter Real verlassen. Sowohl Kiko Casilla als auch Luca Zidane dürften wohl bei einem passenden Angebot gehen.

© getty

Real-Madrid-Neuzugang Alvaro Odriozola: Mehr als nur Carvajal-Backup?

Alter: 22

Position: Rechtsverteidiger

Vertrag bis: 30.06.2024

Nicht Hector Bellerin, sondern Alvaro Odriozola wurde 2018 in den spanischen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland berufen. Der 22-Jährige sollte als Backup von Dani Carvajal dienen, kam jedoch nicht zum Einsatz. Dennoch wechselte er nach der Endrunde für 30 Millionen Euro zu Real Madrid.

Auch beim amtierenden Champions-League-Sieger ist der Rechtsverteidiger als Ergänzung zu Carvajal eingeplant. Hakimi Achraf, der diese Rolle in der letzten Saison inne hatte, ging dafür leihweise zum BVB.

"Wenn jemand nach Madrid kommt, weiß man, dass die Konkurrenz groß ist. Carvajal ist eines meiner Idole, ich schaue zu ihm auf. Aber ich werde um meinen Platz kämpfen", sagte Odriozola bei seiner Vorstellung.

Real-Madrid-Abgänge: Diese Spieler verlassen die Königlichen

Name Alter Verein Ablöse Cristiano Ronaldo 33 Juventus Turin 117 Millionen Euro Omar Mascarell 25 FC Schalke 04 10 Millionen Euro Lucas Torro 22 Eintracht Frankfurt 3,5 Millionen Euro Philipp Lienhart 21 SC Freiburg 2 Millionen Euro Theo Hernandez 20 Real Sociedad Leihe Mateo Kovacic 24 Chelsea Leihe Hakimi Achraf 19 Borussia Dortmund Leihe

Der Abgang von Cristiano Ronaldo löste nicht nur in Madrid, sondern auch in ganz Europa ein Beben aus. Real hat mit dem Portugiesen seinen absoluten Superstar verloren. Einen Ersatz in Form eines internationalen Topstars hat Real bisher noch nicht präsentiert.

Zudem gaben die Königlichen im Zuge des Courtois-Transfers Mateo Kovacic an den FC Chelsea ab. Der Kroate spielt zunächst auf Leihbasis für die Blues. Außerdem wechselten Omar Mascarell und Philipp Lienhart fest in die Bundesliga.