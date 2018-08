Primera Division: FC Barcelona - Deportivo Alaves heute live im Livestream sehen

Die Primera Division startet in die neue Saison und der amtierende Meister aus Barcelona bekommt es am Samstag mit Deportivo Alaves zu tun (ab 22.15 im LIVETICKER und live auf DAZN). Hier erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zum Spiel und der Übertragung im Livestream.

Nachdem mit dem spanischen Supercup schon der erste Titel der Saison an die Katalanen ging, will das Team von Ernesto Valverde nun auch in der Liga optimal starten.

In der vergangenen Saison wäre Barca beinahe das Kunststück einer ungeschlagenen Liga-Saison geglückt. Am 37. Spieltag unterlagen die Katalanen jedoch UD Levante in einem irren Spiel mit 4:5 und gaben damit den Nimbus der Unbesiegbarkeit auf.

Wann und wo findet FC Barcelona gegen Deportivo Alaves statt?

Für den amtierenden Meister startet die Saison mit einem Heimspiel. Im Camp Nou wird das Spiel um 22.15 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

FC Barcelona vs. Deportivo Alaves heute live im Livestream

Wie auch alle anderen Partien der Primera Division wird das Spiel live und exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Erst in diesem Jahr wurde der Vertrag mit der Liga um drei weitere Jahre verlängert, sodass die Spiele der ersten spanischen Eliteklasse bis 2021 auf DAZN zu sehen sein werden.

Außerdem hat der Streamingdienst noch andere Top-Ligen Europas wie die Premier League, Serie A und Ligue 1 im Programm. Auch in anderen Sportarten wie Tennis, Darts, Basketball und Golf kommt man beim "Netflix des Sports" auf seine Kosten. Das Angebot kostet 9,99 Euro monatlich, während der erste Monat kostenlos ist.

FC Barcelona - Deportivo Alaves im Liveticker verfolgen

Wie gewohnt hat SPOX einen ausführlichen Liveticker im Programm, der euch über alle wichtigen Aktionen des Spiels auf dem Laufenden hält.

Barca - Alaves heute live: Die Fakten

Barcelona hat seine Auftaktpartien in den letzten neun Spielzeiten immer gewinnen können.

Barcelona hat zuletzt 1939 zuhause eine Auftaktpartie verloren, wenn sie im Jahr zuvor Meister geworden sind.

Lionel Messi geht in seine 15. Saison bei den Katalanen. Er könnte der erste Spieler in diesem Jahrtausend sein, der in 15 aufeinanderfolgenden Saisons trifft.

