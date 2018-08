Lionel Messi vor Saison ohne Cristiano Ronaldo: Neben mir kein anderer Gott

Lionel Messi startet am Samstag beim Heimspiel gegen Alaves (22.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) in seine 15. Saison beim FC Barcelona. Auch mit 31 Jahren ist La Pulga noch der Dreh- und Angelpunkt des Barca-Spiels, erneut ist nicht weniger als der Gewinn aller Titel das Ziel. Eigentlich also alles wie immer. Dennoch geht Messi unter veränderten Vorzeichen in seine erste Saison als Kapitän der Katalanen: Nach dem aufsehenerregenden Abgang von Cristiano Ronaldo geht Messi erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit ohne seinen großen Konkurrenten in eine neue Spielzeit.

Nummer 33 war eigentlich zu vernachlässigen. Klar, Titel ist Titel, aber es war dennoch eben nur die Supercopa. Weil der FC Barcelona das nationale Double gewann, war der Gegner im marokkanischen Tangier auch nur Vizepokalsieger Sevilla. Auf seiner Autogrammkarte wird er diesen Titel nicht fett drucken oder doppelt rot unterstreichen.

Und trotzdem war der Moment der Pokalübergabe gleich aus mehrerlei Gründen ein besonderer für Lionel Messi.

Zum einen reckte er erstmals überhaupt als offizieller Barca-Kapitän eine Trophäe in den Himmel. Die zentrale Figur bei den Katalanen ist er schon lange, nun stand er auch bei der Siegerehrung in der Mitte der Jubeltraube und bekam den Pokal als erstes in die Hand gedrückt. Nach dem Abgang von Andres Iniesta ist Messi der mit Abstand dienstälteste Spieler in den Reihen des glorreichen FC Barcelona und die endgültig alle anderen überstrahlende Identifikationsfigur.

Eben diesen Iniesta überflügelte Messi nun auch mit der Anzahl gewonnener Titel. Die Supercopa war der 33. des kleinen Argentiniers im Barca-Dress. Iniesta hatte 32 gesammelt. Es war zwar nicht die Champions League oder der spanische Meistertitel, ganz irrelevant war Nummer 33 für Messi aber nicht.

© getty

Lionel Messi: Titel mit dem FC Barcelona

Wettbewerb Anzahl der Siege Jahre Primera Division 9 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 Copa del Rey 6 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 Supercopa 8 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 Champions League 4 2006, 2009, 2011, 2015 UEFA Super Cup 3 2009, 2011, 2015 Klub-WM 3 2009, 2011, 2015

Im Gegensatz zu Iniesta, der sich nach der letzten Saison tränenreich aus Barcelona verabschiedete und im Herbst seiner Karriere bei Vissel Kobe in der japanischen J-League kickt, kann Messi seiner Titelsammlung noch weitere hinzufügen. Das und nicht weniger ist der Anspruch in seiner 15. Profisaison. Für Barcelona und Messi geht es darum, alles zu gewinnen. Zumindest einen Mitfavoritenstatus haben die Katalanen in allen Wettbewerben. Also alles wie immer.

FC Barcelona - Aufstellungsvarianten: So könnte Barca in der kommenden Saison spielen © getty 1/15 Nach dem Gewinn der spanischen Supercopa startet der FC Barcelona am Wochenende auch in La Liga. Im Kader hat es vor allem durch Iniestas Abgang Veränderungen gegeben. SPOX zeigt die möglichen Aufstellungsvarianten. © spox 2/15 In der Supercopa gegen den FC Sevilla lief Barca in dieser Formation auf. Allerdings fehlten dabei Teile der WM-Fahrer. Es ist zu bezweifeln, dass diese Elf Schule machen wird. © spox 3/15 In der (vermeintlichen) A-Elf rückt Umtiti in die Innenverteidigung und Sergi Roberto rechts in die Kette. Rakitic ist im Mittelfeld gesetzt, Vidal dürfte vor Arthur die Nase vorne haben. Offensiv duellieren sich Coutinho und Dembele. © spox 4/15 Auch die absolute B-Elf kann sich sehen lassen. Auch Alena wäre eine Option. © spox 5/15 In der vergangenen Saison schickte Ernesto Valverde sein Team auch häufig im flachen 4-4-2 auf den Platz. In dieser Variante käme Barca komplett ohne Neuzugänge aus. Mit den Flügeln wäre sie jedoch auch sehr offensiv. © spox 6/15 Zwar ist Barca nicht dafür bekannt, mit einer Dreierkette zu experimentieren, beim vorhandenen Personal wäre eine solche jedoch eine defensiv-stabile Option. © spox 7/15 In einem 4-1-4-1 könnte Messi auch auf der Halbposition spielen und Coutinho und Malcom (oder alternativ auch Dembele) über die Außen wirbeln. Es wäre die maximale Freiheit für den Kapitän. Vidal könnte auch durch Rakitic oder Samper ausgetauscht werden. © spox 8/15 In einem 4-2-3-1 mit Messi als Mittelstürmer könnte Valverde die maximale Kreativität auf den Rasen schicken. Dabei könnte die offensive Dreierreihe Dembele-Coutinho-Malcom wild die Positionen tauschen. Als Absicherung wäre auch Vidal denkbar. © spox 9/15 Alles neu in Katalonien: In dieser Aufstellungsvariante könnten alle "echten" Neuzugänge (Malcom, Lenglet, Arthur, Vidal) von Beginn an spielen. © spox 10/15 In einer defensiveren Variante des 4-4-2 könnten auf der rechten Seite die beiden gelernten Verteidiger Semedo und Roberto das Duo bilden. Valverde griff in der letzten Saison teilweise auf diese Option zurück. Links wäre Vidal möglich. © spox 11/15 Die Kinderriegel-Variante: In dieser Aufstellung ist Marc-Andre ter Stegen mit seinen 26 Jahren der Oldie. Der Altersschnitt dieser jüngsten Elf beträgt 22,8 Jahre - und trotzdem würde sie wohl einiges gewinnen. © spox 12/15 In der ältesten Mannschaft sind Rafinha (25) und Coutinho (26) die Jünglinge. Dieses Line-Up hat einen Altersschnitt von 29,5 Jahren. © spox 13/15 In einer rein spanischen Elf müssten mit Torhüter Jokin Ezkieta und Abwehrspieler Cucurella schon zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. © spox 14/15 Die Elf mit den höchsten Marktwerten laut transfermarkt.de kommt nahe an die vermutlich erste Wahl - außer dass offensiv die volle Kapelle aufläuft. Diese Truppe hat demnach einen Marktwert von 825 Millionen Euro (75 Millionen im Schnitt). © spox 15/15 Barca könnte dagegen aber auch komplett ohne Spanier spielen. Eine Aufstellung, die tendenziell wahrscheinlich stärker ist...

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi duellieren sich nicht mehr national

Ein entscheidendes Detail unterscheidet sich im bevorstehenden allerdings von den vergangenen Jahren. Messi ist nicht nur bei Barca künftig die alles überstrahlende Figur. Auch in La Liga ist er nun der mit Abstand größte Star, denn sein langjähriger Rivale hat Reißaus genommen. Cristiano Ronaldo wechselte im Sommer unter großem Getöse von Real Madrid nach Italien zu Juventus Turin.

Zwar spielte CR7 die Konkurrenz mit Messi kürzlich herunter: "Der Vergleich mit Messi war gut, jeder Zuschauer hat das geliebt und fand es interessant. Aber ich habe es nie als Rivalität gesehen", sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung in Turin. Doch kurz danach widersprach er sich selbst, als er ergänzte: "Am Ende des Tages wird man dann sehen, wer von uns beiden der beste Spieler der Welt ist." Aha, keine Rivalität also?

Ronaldo kann es noch so sehr abstreiten. Fakt ist: Messi und er haben sich in den letzten Jahren konstant überboten und sich so gegenseitig zu Höchstleistungen angestachelt. In den letzten zehn Saisons hieß der Torschützenkönig der spanischen Liga achtmal Ronaldo oder Messi. Der Weltfußballer heißt seit zehn Jahren sogar immer Messi oder Ronaldo.

Primera Division: Die Torschützenkönige der letzten zehn Jahre

Jahr Spieler Verein Tore 2017/2018 Lionel Messi FC Barcelona 34 2016/2017 Lionel Messi FC Barcelona 37 2015/2016 Luis Suarez FC Barcelona 40 2014/2015 Cristiano Ronaldo Real Madrid 48 2013/2014 Cristiano Ronaldo Real Madrid 31 2012/2013 Lionel Messi FC Barcelona 46 2011/2012 Lionel Messi FC Barcelona 50 2010/2011 Cristiano Ronaldo Real Madrid 41 2009/2010 Lionel Messi FC Barcelona 34 2008/2009 Diego Forlan Atletico Madrid 32

Nie zuvor haben zwei Spieler über so einen langen Zeitraum diesen Sport so dominiert. Und bis zu diesem Sommer eben auch die gleiche Liga. La Liga stürzt sich ohnehin mehr als jede andere europäische Eliteklasse auf das Duell der beiden großen Meisterschaftskonkurrenten, auf den Clasico zwischen Real und Barca. Die Gesichter des Clasico waren nun über Jahre hinweg Messi und Ronaldo.

Ronaldos Abgang markiert den Beginn eines neuen Zeitalters. Messi hat national keinen Gott (oder eben GOAT) mehr neben sich. Antoine Griezmann, Philippe Coutinho oder Gareth Bale beispielsweise haben zwar auf jeden Fall auch eine weltweite Strahlkraft. Mit dem absoluten Superstar-Status, den etwa Ronaldo oder Neymar (wechselte letztes Jahr in die französische Ligue 1 zu PSG) repräsentieren, können diese jedoch nicht mithalten. Qua Popularität und damit verbundenem Markenwert. La Liga ist mehr denn je die Lionel-Messi-Liga.

Anspruch an Messi: Meister, Pokalsieger, Torschützenkönig, MVP

Für den mittlerweile 31-Jährigen ist die neue Situation nicht nur Befreiung, sondern auch Druck. Zumindest oberflächlich ist er nun derjenige, der in Spanien alles im Alleingang abräumen muss. Meister, Pokalsieger, Torschützenkönig, MVP.

Dass er nach wie vor das Zeug dazu hat, das Spiel der Blaugrana zu prägen, steht außer Frage. In der Supercopa gegen Sevilla bereitete er den ersten Treffer durch einen direkten Freistoß an den Pfosten vor, den Gerard Pique zum 1:1 abstaubte. Später legte Messi schließlich auch das traumhafte Siegtor durch Ousmane Dembele auf. Der Kapitän war direkt MVP. Logisch.

Fortan wird Messi seine Kräfte darüber hinaus vermutlich für den FC Barcelona bündeln können. In der argentinischen Nationalmannschaft hat er sich nach der enttäuschenden WM nämlich eine Pause erbeten. In diesem Jahr wird er das Trikot der Albiceleste nicht mehr tragen. Einen endgültigen Rücktritt ließ er offen. Ob er noch einmal für sein Land auflaufen wird, macht er angeblich davon abhängig, wie sich der Verband neu aufstellen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass Messi sich doch noch einmal breitschlagen lässt und das Argentinien-Trikot wieder überstreift.

Bei Barca ist die Zukunft klarer. Ende letzten Jahres verlängerte er noch einmal bis 2021. Drei Jahre Zeit, um seiner ohnehin schon surrealen Titelsammlung noch weitere hinzuzufügen. Und vor allem ebensolche, die etwas mehr Relevanz besitzen als "nur" die Supercopa.