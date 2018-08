FC Barcelona gegen den FC Sevilla heute live sehen: Spanischer Supercup im Livestream

Am Sonntag tragen der FC Barcelona und der FC Sevilla den spanischen Supercup aus. Wir erklären euch, wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In Spanien wird am Sonntag, den 12.08., der erste Titel der Saison 2018/19 vergeben: Im spanischen Supercup treffen Barca und Sevilla aufeinander.

FC Barcelona gegen FC Sevilla: Wo und wann findet der spanische Supercup statt?

Das Spiel wird am Sonntag um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit ausgetragen. Dabei wird der spanische Supercup erstmals nicht in Spanien, sondern in Tanger (Marokko) im Grande Stade de Tanger ausgetragen. Normalerweise spielt dort der IR Tanger. In das Stadion passen 45.000 Zuschauer.

FC Barcelona gegen FC Sevilla heute live: Spanischer Supercup im Livestream sehen

Das Spiel zwischen Barca und dem FC Sevilla wird live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Dienst geht kurz vor dem Anpfiff mit dem Livestream online und begleitet die Partie folgendermaßen:

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Spanischer Supercup live: Barca vs. Sevilla heute im Liveticker

SPOX bietet Liveticker zu zahlreichen Sport-Events an. Auch der spanische Supercup wird auf SPOX live getickert. Hier entlang!

FC Barcelona vor Sevilla: Bayerns Vidal wechselt zu Barca

Der FC Barcelona hat im Sommer durchaus Geld in die Hand genommen und für vier Spieler Ablöse bezahlt. Am meisten Geld floss nach Bordeaux, um mit Malcom einen jungen Offensivspieler nach Barcelona zu locken. Hier gibt's eine Übersicht über die wichtigsten Neuzugänge Barcas im Sommer 2018.

Spieler Alter Ehemaliger Verein Ablöse* Malcom 21 Bordeaux 41 Millionen Euro Clement Lenglet 23 FC Sevilla ca. 36 Millionen Euro Arthur 21 Gremio 31 Millionen Euro Arturo Vidal 31 FC Bayern München 18 Millionen Euro

FC Sevilla vor Barcelona: Ein Barca-Akteur kommt

Der FC Sevilla hat sich im Sommer ebenfalls verändert und auf die Abgänge von unter anderem Lenglet (Barca) und Joaquin Correa (Lazio) regaiert. Das sind die wichtigsten Neuzugänge vom FC Sevilla.

Spieler Alter Ehemaliger Verein Ablöse* Ibrahim Amadou 25 OSC Lille 15 Millionen Euro Joris Gnagnon 21 Stade Rennes 15 Millionen Euro Aleix Vidal 28 FC Barcelona 8,5 Millionen Euro Thomas Vaclik 29 FC Basel 7 Millionen Euro Roque Mesa 29 Swansea 6 Millionen Euro

*Als Referenzwert wird die Ablöse von transfermarkt.de genommen.