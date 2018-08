FC Barcelona gewinnt Supercopa gegen FC Sevilla - Ousmane Dembele trifft zum Sieg

Der FC Barcelona hat die Supercopa gewonnen. Die Katalanen drehten im Finale gegen den FC Sevilla einen frühen Rückstand und siegten durch ein Traumtor des Ex-Dortmunder Ousmane Dembele mit 2:1 (1:1). Marc-Andre ter Stegen hielt in der Schlussphase einen Foulelfmeter gegen Wissam Ben Yedder.

FC Sevilla - FC Barcelona 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Sarabia (9.), 1:1 Pique (42.), 1:2 Dembele (79.)

Bes. Vorkommnis: ter Stegen hält Foulelfmeter gegen Ben Yedder (90.)

Sevilla ging früh durch einen Treffer von Pablo Sarabia in Führung. Zunächst hatte der Schiedsrichter-Assistent das Tor aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Nach Kommunikation mit dem VAR gab Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande das 1:0 aber letztlich.

Barca tat sich lange schwer, zwingende Torchancen herauszuspielen. Kurz vor der Pause war es schließlich Pique, der nach einem direkten Freistoß von Lionel Messi an den Pfosten zum Ausgleich abstaubte.

In der zweiten Halbzeit sorgte Ex-Dortmunder Ousmane Dembele mit einem Hammer an die Unterlatte für die Barca-Führung. Der ehemalige Bayern-Star Arturo Vidal kam in der 86. Minute für Dembele und gab damit sein Pflichtspiel-Debüt für den FC Barcelona.

Als die Katalanen wie der sichere Sieger aussahen, foulte Marc-Andre ter Stegen nach einem missglückten Abschlag Sevillas Aleix Vidal und verursachte damit einen Strafstoß. Diesen hielt der deutsche Nationaltorhüter allerdings gegen Wissam Ben Yedder, machte seinen Fehler damit wieder gut und hielt somit den ersten Barca-Titelgewinn der Saison fest.

Supercopa: Die letzten Sieger