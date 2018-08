Arturo Vidal wechsel vom FC Bayern München zum FC Barcelona

Arturo Vidal verlässt den FC Bayern München. Der Chilene wechselt zum spanischen Meister FC Barcelona. Das bestätigten die beiden Klubs am Freitagabend. "

Vidal unterzeichnete einen Dreijahresvertrag bei den Katalanen. Er wird in den kommenden Tagen den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Erst dann wird wohl auch die offizielle Ablösesumme bekanntgegeben. Sie soll Medienberichten zufolge jedoch rund 20 Millionen Euro betragen.

"Danke an den FC Bayern und alle Fans. Ich habe die Zeit in München sehr genossen. Ich möchte mich beim Verein dafür bedanken, dass ich noch einmal die Chance bekomme, eine neue Herausforderung in Barcelona anzunehmen", erklärte Vidal.

Karl-Heinz Rummenigge bedankt sich bei Arturo Vidal

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler kam 2015 von Juventus Turin zum FC Bayern und absolvierte 124 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Mit den Bayern gewann Vidal drei Deutsche Meistertitel sowie einmal den DFB-Pokal.

"Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Arturo für drei tolle Jahre herzlich bedanken. Wir haben in dieser Zeit große Erfolge gefeiert, daran hatte Arturo maßgeblichen Anteil. Er ist auch in wichtigen Spielen immer vorangegangen, auf ihn konnten wir uns immer verlassen", wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge auf der Klub-Website zitiert.

FC Bayern reagiert wohl auf Überangebot im Mittelfeld

Noch am Freitagnachmittag verweilte Vidal am Tegernsee im Trainingslager des FC Bayern, ehe er gemeinsam mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Gelände verließ.

Mit dem Verkauf von Vidal reagieren die Münchner wohl auf das Überangebot im zentralen Mittelfeld. Mit Javi Martinez, Sebastian Rudy, Thiago, Renato Sanches, Corentin Tolisso und Leon Goretzka haben die Münchner noch immer genügend Alternativen.

Arturo Vidal: Die Leistungsdaten des Chilenen beim FC Bayern