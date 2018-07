Real Madrid dementiert Interesse an PSG-Star Neymar: "Kein Angebot geplant"

Club Friendlies Bury -

Liverpool World Cup Belgien -

England (Highlights) Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton

Real Madrid hat ein angebliches Interesse an Superstar Neymar von Paris Saint-Germain dementiert. "Nach den Berichten, die PSG-Spieler Neymar mit unserem Klub in Verbindung bringen, will Real Madrid klarstellen, dass der Verein kein Angebot für den Spieler geplant hat", heißt es in einem Statement, das der Champions-League-Sieger am Freitagabend veröffentlichte.

Seit Monaten wird Neymar, der vergangenen Sommer für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG gewechselt war, mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht. Nach dem Abgang von Superstar Cristiano Ronaldo in Richtung Juventus Turin nahmen die Spekulationen in den letzten Tagen abermals an Fahrt auf, da Neymar als Top-Kandidat für die Nachfolge des Portugiesen bei den Königlichen gehandelt wurde.

In Reals Statement heißt es jedoch weiter: "Die Beziehungen zwischen unseren beiden Klubs sind außergewöhnlich gut. Daher ist klar: Sollte Real Madrid irgendwann darüber nachdenken, einen Spieler von PSG zu verpflichten, wäre sein Verein die erste Adresse, an die wir uns wenden würden."

Neymar war bei der WM 2018 mit Brasilien zuletzt im Viertelfinale an Belgien gescheitert. Vergangene Spielzeit, in seiner Premieren-Saison für PSG, hatte der 26-jährige Offensivmann in 30 Pflichtspielen 28 Tore erzielt.