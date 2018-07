Real Madrid dementiert angebliches 310-Millionen-Euro-Angebot für Neymar

World Cup Schweden -

Real Madrid hat ein angebliches 310-Millionen-Euro-Angebot für Neymar dementiert. Zuvor hatte der öffentlich-rechtliche spanische TV-Sender TVE von dieser Offerte berichtet.

Neymar war erst im Sommer 2017 für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St.-Germain gewechselt. In seinem ersten Jahr in Paris, gewann PSG zwar die Meisterschaft, in der Champions League war aber schon im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation.

Immer wieder hielten sich Gerüchte, wonach sich Neymar in Paris nicht wirklich wohlfühle und schon wieder an Abschied denke. Der 26-jährige Brasilianer besitzt in Paris noch einen Vertrag bis 2022. Die katarischen Scheichs, denen PSG gehört, dürften nicht gewillt sein, ihren Superstar ziehen zu lassen.

WM 2018: Brasilen - Mexiko: So reagierte das Internet auf Neymars Schauspieleinlage © getty 1/15 Neymar war beim Achtelfinalsieg von Brasilien gegen Mexiko nicht nur wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch wegen einer Schauspieleinlage im Mittelpunkt. SPOX hat die besten Netzreaktionen zusammengefasst. © getty 2/15 So mancher will die Jugend schützen bei diesen schrecklichen Bildern. © getty 3/15 Neymars Künste könnten wohl auch im Alltag für jedermann eine große Hilfe sein. © getty 4/15 Auch Fürsprecher für Neymar gibt es. Rot gab es aber am Ende trotzdem nicht. © getty 5/15 Künftig müssen wohl auch einige fußballbezogene Spiele noch etwas angepasst werden. Hier ein passender Vorschlag. © getty 6/15 Für die Überlebenskünste des Brasilianers kann man auch Bewunderung empfinden... © getty 7/15 ... für den Fall der Fälle hat die FIFA die Schiedsrichter aber schon Mal ausgestattet. © getty 8/15 Laufen lernen will gelernt sein. Für Neymar gibt es zur Nachhilfe auch noch das richtige Werkzeug. © getty 9/15 So mancher vermutet hinter den Aktionen von Neymar auch eine hinterhältige Marketingstrategie. © getty 10/15 Im Viertelfinale kann mithilfe dieses Schildes eigentlich eh nix mehr schiefgehen. © getty 11/15 Die Aktionen von Neymar auf dem Platz werfen auch interessante Fragen über seinen Alltag auf... © getty 12/15 ... doch auch diese sind schnell beantwortet. © getty 13/15 Nach der Fußballkarriere ist Neymar auf jeden Fall noch eine Große Laufbahn in der Schauspielerei zu prophezeien. © getty 14/15 Manch einer mag den ernst der Lage nicht erkennen, obwohl Neymar doch höchste Bewunderung gebühre. © getty 15/15 Auch Teamkollegen sollten lieber aufpassen, wenn sie Neymar berühren.

Umbruch bei Real Madrid: Geht Cristiano Ronaldo?

Nach dem dritten Champions-League-Sieg in Serie könnten Real Madrids Präsident Florentino Perez und der neue Trainer Julen Lopetegui einen Umbruch im Kader forcieren. Auch Cristiano Ronaldo steht angeblich zur Disposition. Weitere Transferkandidaten in der Offensive sind Gareth Bale und Karim Benzema.

Als Zugänge werden seit einigen Monaten neben Neymar auch Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski und Chelseas Flügelstürmer Eden Hazard gehandelt. Die Bayern haben aber bereits mehrfach klargestellt, dass sie ihren Mittelstürmer nicht abgeben werden.