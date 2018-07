Transfergerücht: Real Madrid bietet 155 Millionen Euro für Sergej Milinkovic-Savic

World Cup Russland -

Real Madrid bereitet offenbar eine Offerte in Höhe von 155 Millionen Euro für Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom vor. Dies geht aus Berichten des Corriere dello Sport und von AS hervor. Demnach soll der Transfer unter anderem aus dem Erlös eines möglichen Verkaufs von Superstar Cristiano Ronaldo gestemmt werden.

Milinkovic-Savic hat sich in der letzten Saison mit soliden Leistungen in den Fokus mehrerer europäischer Top-Klubs gespielt. Unter anderem sollen auch Manchester United und Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung des Serben interessiert sein.

Im April erklärte der 23-Jährige bereits, dass es sein Traum sei, eines Tages das Trikot der Blancos zu tragen.

Für Lazio absolvierte der Mittelfeldspieler bislang insgesamt 122 Einsätze, in denen er 44 Scorerpunkte (24 Tore, 20 Assists) sammelte. Sein Arbeitspapier bei den Italienern ist noch bis 2022 gültig.