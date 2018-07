Transfergerücht: FC Barcelona verpflichtet wohl Malcom - AS Rom schaut in die Röhre

Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa

Der FC Barcelona hat Medienberichten zufolge Flügelspieler Malcom von Girondins Bordeaux verpflichtet. Kurios: Dieser war eigentlich schon auf dem Weg zur AS Rom, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren, cancelte aber seinen Flug.

Das berichten Medien übereinstimmend. Demnach habe Barca sich mit Bordeaux auf eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro geeinigt. Für den Brasilianer bedeutet das eine Kehrtwende: Am Montagabend stand er kurz vor einem Wechsel in die Serie A zur AS Rom.

Er habe sich sogar schon am Flughafen befunden, um zum Medizincheck in die italienische Hauptstadt zu fliegen, doch in letzter Sekunde den Flug gecancelt, als Barca noch einmal ins Rennen um ihn eingriff. Rom wollte den Spieler für 30 Millionen Euro kaufen.

Grund für das aggressive Verhalten der Katalanen soll laut Daily Mail gewesen sein, dass sie bei Chelsea erneut bezüglich eines Willian-Transfers abgeblitzt sind. Willian galt als Wunsch-Kandidat für die Außenbahnen beim spanischen Meister.