FC Barcelona in der Kaderanalyse zur Saison 2018/19: Summer Sale in Katalonien

Beim FC Barcelona hat sich in diesem Sommer personell einiges getan. Mit Andres Iniesta verließ eine Legende und wichtige Stütze den Klub. Barca rüstete in nahezu allen Mannschaftsteilen nach. Im Gegenzug müssen die Katalanen noch den einen oder anderen Spieler loswerden.

Aktuell zählt der Kader des spanischen Meisters 28 Feldspieler und zwei Keeper. Am Ende der vergangenen Saison gab Trainer Ernesto Valverde "ungefähr 22 Feldspieler" als seine bevorzugte Kadergröße an.

FC Barcelona: Die bisherigen Zu- und Abgänge im Sommer 2018

Zurückgekehrte Leihspieler sowie Profis aus dem eigenen Nachwuchs werden nicht berücksichtigt.

Spieler Abgebender Verein Aufnehmender Verein Kolportierte Ablösesumme Malcom Girondins Bordeaux FC Barcelona 41 Mio. Euro Clement Lenglet FC Sevilla FC Barcelona 36 Mio. Euro Arthur Gremio Porto Alegre FC Barcelona 31 Mio. Euro Gerard Deulofeu FC Barcelona FC Watford 13 Mio. Euro Andres Iniesta FC Barcelona Vissel Kobe ablösefrei Paulinho FC Barcelona Guangzhou Evergrande Leihe Adrian Ortola FC Barcelona Deportivo La Coruna Leihe Douglas FC Barcelona Sivasspor Leihe

FC Barcelona: Die Situation im Tor

Personal: Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen

Fragezeichen: Jasper Cillessen

Kandidaten: keine

Situation:

An ter Stegen als Nummer eins führt kein Weg vorbei. Der deutsche Nationaltorhüter ist gesetzt, weshalb Ersatzkeeper Cillessen frustriert ist. Der Niederländer kokettiert noch immer mit einem Wechsel. Einzig die Optionen zerschlagen sich.

Der 29-Jährige wurde unter anderem intensiv mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Die Reds aber schnappten sich Roms Alisson. Plötzlich war Cillessen auch bei den Italienern als Nachfolger im Gespräch. Die Roma entschied sich für den Schweden Robin Olsen, der sich durch starke Leistungen bei der WM in Position gebracht hatte.

Jasper Cillessen kommt an Marc-Andre ter Stegen nicht vorbei

Ein Cillessen-Abgang scheint jetzt nur noch im Falle eines Torhüter-Karussells möglich. Denn ohne adäquaten Ersatz werden die Blaugrana den Niederländer nicht abgeben. Es kursierten Namen wie Koen Casteels und Yann Sommer. So wirklich drängt sich aber kein potentieller Neuzugang auf.

Das Transferfenster in Spanien ist noch bis zum 31. August geöffnet. Dementsprechend kann noch einiges passieren. Die Konstellation sieht aber wahrscheinlich ähnlich wie in der vergangenen Saison aus: Cillessen hält in der Copa del Rey, ter Stegen in den anderen Wettbewerben. Sollte einer der beiden ausfallen, rückt Nachwuchstorhüter Jokin Ezkieta auf.

