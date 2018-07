Cristiano Ronaldo bei Real Madrid: Titel, Erfolge, Rekorde von CR7

Club Friendlies FC Schalke 04 -

Cristiano Ronaldowechselt von Real Madrid zu Juventus Turin. SPOX blickt auf die Statistiken, Titel und Rekorde von CR7 bei den Königlichen.

Der heute 33-jährige Portugiese wechselte 2009 von Manchester United zu Real Madrid für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro. Vor seiner Zeit in England spielte Ronaldo in Lissabon für Sporting.

Cristiano Ronaldo bei Real Madrid: Tore, Statistiken

Ronaldo bestritt in seiner Zeit bei den Königlichen insgesamt 438 Pflichtspiele, in denen er 450 Tore erzielte und weitere 131 Treffer vorbereitete.

In der Primera Division und in der Champions League hat Ronaldo durchschnittlich mehr als einen Treffer pro Spiel erzielt. Das sind seine Statistiken für Real Madrid, aufgegliedert nach Wettbewerben.

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Primera Division 292 311 95 Champions League 101 105 31 Copa del Rey 30 22 3 FIFA Klub-WM 6 6 2 Supercopa 7 4 - UEFA Supercup 2 2 -

© getty

Cristiano Ronaldo: Titel mit Real Madrid

Cristiano Ronaldo wurde in seiner Karriere bereits fünf Mal Champions-League-Sieger, vier Mal mit Real Madrid. Überhaupt räumte er mit den Königlichen alle Titel ab, die es zu gewinnen gibt: Liga, Pokal, Königsklasse, Klub-WM.

Diese Erfolge konnte Ronaldo mit Real feiern:

Titel Anzahl Primera Division 2 (2011/12, 2016/17) Champions League 4 (2013/14, 2015/16, 216/17, 2017/18) Spanischer Pokal 2 (2010/11, 2013/14) FIFA Klub-Weltmeister 3 (2014, 2016, 2017) UEFA Supercup-Sieger 3 (2014/15, 2016/17, 2017/18) Spanischer Superpokalsieger 2 (2012/13, 2017/18)

© getty

Ronaldos persönliche Auszeichnungen bei Real Madrid

Die sportliche Bedeutung Ronaldos bei Real Madrid wird von seinen zahlreichen persönlichen Auszeichnungen unterstrichen. So wurde Ronaldo nicht nur reihenweise Torschützenkönig, sondern zudem auch mehrmals als Europas Fußballer des Jahres sowie als Weltfußballer ausgezeichnet.

Weltfußballer: 4 (2013, 2014, 2016, 2017)

Europas Fußballer des Jahres: 3 (2014, 2016, 2017)

Torschützenkönig Primera Division: 3 (2010/11, 2013/14, 2014/15)

Torschützenkönig Champions League: 6 (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Gewinner Goldener Schuh: 2 (2013/14, 2014/15)

Zwei Mal erzielte Ronaldo für Real Madrid gleich fünf Tore in einem Liga-Spiel: Im April 2015 beim 9:1-Sieg gegen den FC Granada und im September 2015 beim 6:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona. Vier Tore gelangen ihm in der Primera Division fünf Mal. In der Champions League traf er 2015 vier Mal gegen Malmö.