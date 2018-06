Transfergerücht - Thomas Lemar vom AS Monaco vor Wechsel zu Atletico Madrid

Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights)

Atletico Madrid steht unmittelbar vor einer Einigung mit dem AS Monaco bezüglich eines Transfers von Thomas Lemar. Eine grundsätzliche Übereinkunft hatten beide Klubs am Dienstagabend über die sozialen Netzwerke bestätigt.

In den kommenden Tagen wollen Atletico und Monaco die letzten Details bezüglich des Transfers ausarbeiten. Über die Ablösesumme haben die Klubs noch keine Auskunft gegeben. Verschiedenen Medienberichten zufolge kostet der 22-Jährige aber zwischen 65 und 75 Millionen Euro.

Lemar wurde in den letzten Jahren vermehrt mit einem Abschied aus Monaco in Verbindung gebracht. Neben Atletico wurde auch dem FC Arsenal, den Tottenham Hotspur und auch dem FC Bayern München Interesse nachgesagt. In Madrid soll er die bisher nicht vergebene Rückennummer zehn erhalten, wie Cadena SER berichtet.

Transfers und Gerüchte: Lemar als Griezmann-Ersatz?

Der französische Nationalspieler weilt indes in Vorbereitung auf seine erste Weltmeisterschaft in Russland. In der vergangenen Saison konnte er in 38 Spielen für Monaco drei Tore und zehn Assists verbuchen. Er verpasste Teile der Saison mit einer Schulterverletzung.

Ob er der Transfer von Lemar auch ein Hinweis auf die Zukunft von Atletico-Star Antoine Griezmann ist, bleibt unklar. Der 27-Jährige wurde zuletzt mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht und wollte auch am Dienstag auf einer Pressekonferenz keine Angabe über die kommende Saison machen.

© getty

Lemars Statistiken in Monaco 2017/18