Real Madrid gibt Spaniens Nationaltrainer Julen Lopetegui als neuen Coach bekannt

Julen Lopetegui wird nach der Weltmeisterschaft neuer Trainer bei Real Madrid. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Lopetegui hat bei den Königlichen einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Damit übernimmt er die Nachfolge des zurückgetretenen Zinedine Zidane.

Der 51-Jährige ist seit 2016 Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Bereits von 2006 bis 2009 war Lopetegui zuerst als Leiter der Scouting-Abteilung und später als Trainer der zweiten Mannschaft bei Real Madrid tätig. Zudem war er zwischen 1988 und 1991 Spieler bei den Königlichen.

Vor seinem Engagement in Madrid wird Lopetegui die Nationalmannschaft Spaniens in Russland betreuen. Am Freitag trifft das Team zum ersten Gruppenspiel auf Portugal.

